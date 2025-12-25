Stranger Things 5, parte 2 su Netflix: orari italiani, episodi e gran finale di Capodanno

La stagione finale di Stranger Things 5 riparte con tre episodi “da film” questa notte, tra 25 e 26 dicembre alle 2.00 in Italia e grandissima attesa per l maxi–finale del 1 gennaio 2026.

Il conto alla rovescia per la parte 2 di Stranger Things 5 è praticamente finito. Dopo il debutto del Volume 1 a fine novembre, la stagione conclusiva della serie dei fratelli Duffer torna su Netflix con il Volume 2, che in Italia sarà disponibile alle 2.00 del 26 dicembre, nel cuore della notte tra Natale e Santo Stefano.

Stranger Things 5: l’atto finale

Netflix ha scelto ancora una volta il “primetime” americano: gli episodi 5, 6 e 7 usciranno alle 17.00 sulla costa ovest degli Stati Uniti (le 20.00 sulla East Coast) e di conseguenza arriveranno da noi nelle prime ore del mattino successivo indicativamente intorno alle due della notte tra Natale e Santo Stefano Una scelta che permette al pubblico americano di godersi la serie in serata e agli abbonati europei di trovarsi i nuovi episodi già pronti appena svegli, sempre che non vogliano attenderli in piedi.

Episodi, titoli e durate da film

Il Volume 2 di Stranger Things 5 è composto da tre episodi, tutti con durata “estesa” rispetto a una normale serie tv. I fratelli Duffer hanno confermato titoli e minutaggio: il capitolo 5 si intitola Shock Jock e dura 1 ora e 8 minuti, il capitolo 6 è Escape from Camazotz (1 ora e 15 minuti), mentre il capitolo 7, The Bridge, arriva a circa 1 ora e 6 minuti.

Si tratta di tre episodi pensati come veri e propri film, che riprenderanno esattamente da dove si era chiuso il Volume 1: con Will al centro della scena grazie al legame mentale con Vecna, Max bloccata in coma e gli equilibri tra Sottosopra e mondo reale sempre più fragili. Nel frattempo Undici, Hopper e il resto del gruppo cercano nuove alleanze per preparare l’ultimo, inevitabile scontro.

Verso il gran finale di Capodanno

Il Volume 2 non chiuderà però definitivamente la storia. Per il gran finale i Duffer hanno previsto un ottavo episodio del tutto separato, un vero “film conclusivo” intitolato The Rightside Up: in Italia sarà disponibile su Netflix alle 2.00 del 1 gennaio 2026, e dunque subito dopo i botti di Capodanno con una durata extralarge di 2 ore e 8 minuti.

Dieci anni dopo l’esordio del 2016, la saga di Hawkins arriverà così al capolinea con un ultimo capitolo che promette di rispondere alle domande rimaste in sospeso su Vecna, sul Sottosopra e sul destino definitivo dei protagonisti. I fan possono iniziare a organizzare una maratona tra Boxing Day e Capodanno: l’addio a Stranger Things sarà tutt’altro che breve. Ma i fan a quanto pare non sono contenti della conclusione della saga e hanno aperto in tutto il mondo gruppi per chiedere ulteriore sequel o uno spin-off.