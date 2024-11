Mentre manca ormai solo poco più di un mese alle due prime serate natalizie su Rai2 di Storie di donne al bivio, è già stata messa in cantiere una nuova edizione “prime time” del fortunato programma diretto e condotto da Monica Setta. Sarà un nuovo ciclo che avrà al suo interno anche delle sfiziose novità che andremo ora a raccontarvi. Una su tutte che renderà questa nuova serie diversa dalle altre a anche più appetitosa.

Partiamo però dalla collocazione di questo nuovo ciclo prime time di Storie di donne al bivio. Il programma tutto al femminile condotto da Monica Setta andrà in onda da fine aprile, il giovedì sera sulla seconda rete della Rai. La sua partenza è prevista dopo il termine del secondo ciclo stagionale di Belve, previsto sempre nel martedì di Rai2 con Francesca Fagnani.

Storie di donne al bivio è una trasmissione realizzata internamente dalla direzione approfondimento diretta da Paolo Corsini. Si tratta di un programma virtuoso in quanto a basso costo, ma di grande resa. Gli ascolti degli speciali in prima serata, con una media del 6,4% di share parlano da soli. Soprattutto su di una rete come Rai2. Il nuovo ciclo primaverile avrà una grossa novità come vi accennavamo. Entrerà in scena la quota azzurra. Sarà presente nel corso delle quattro puntate previste per questo nuovo ciclo in prime time la figura dell’uomo misterioso, che poi apparirà durante la puntata. Una figura che ricorda in qualche modo un programma del passato di Rai3. Quell’Harem condotto da Catherine Spaak.

Storie di donne al bivio prime time, come vi accennavamo, ha un budget low e per questo realizzato interamente con risorse interne Rai. Il regista Giacomo Necci, gli autori Simone Di Carlo, Pietro Capella. Il capo progetto Anna Santopadre, la curatrice Monia Anzini e la produttrice Elvira Casale.

Appuntamento quindi a questo nuovo ciclo di Storie di donne al bivio con Monica Setta in prima serata, da fine aprile nei giovedì sera di Rai2. Prima però le due prime serate natalizie in onda il 27 dicembre ed il 3 gennaio, sempre su Rai2