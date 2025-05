Sei puntate in arrivo il 19 febbraio in streaming, nel cast Eduardo Scarpetta, Massimiliano Caiazzo, Vanessa Scalera, Cristiana Dell’Anna

Storia della mia famiglia è un family dramedy che farà commuovere e sorridere il pubblico italiano (e non solo) abbonato a Netflix. In arrivo il 19 febbraio racconta la storia di un padre desideroso di dare un futuro sicuro ai suoi figli e di una famiglia per scelta che prova a superare insieme il dolore di una grande perdita. Ma vediamo tutti i dettagli di questa serie.

Storia della mia famiglia, quando esce?

Le sei puntate da 45 minuti circa di Storia della mia famiglia sono disponibili su Netflix dal 19 febbraio.

Storia della mia famiglia, la trama

Come è facile intuire dal titolo è la storia di una famiglia, quella di Fausto che ha una grave malattia e sa che ogni giorno potrà essere l’ultimo. Ma nonostante questo è una storia di allegria, di passione, di divertimento perché Fausto cerca sempre di mostrarsi al meglio per il bene dei figli. Quando non ci sarà più Libero ed Ercole, i suoi due figli, saranno affidati alla madre di Fausto, Lucia, al fratello Valerio, agli amici di sempre Maria e Demetrio. Questa piccola comunità campana proverà a diventare una famiglia per scelta e necessità per le vie di una Roma popolare e calorosa. Questo clan si ritroverà costretto a stare insieme, trovando il modo di rialzarsi e affrontare le avversità. Tutti cercheranno di fare del proprio meglio ma finiranno per fare del loro peggio. La serie si dipana tra il presente e il racconto di alcuni momenti del passato per mostrare l’evoluzione dei personaggi.

Storia della mia famiglia, il cast

La serie è creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Carlo Degli Esposti. Il cast è ricco di volti noti del cinema e della fiction da Eduardo Scarpetta a Massimiliano Caiazzo da Vanessa Scalera a Cristiana Dell’Anna.

Eduardo Scarpetta è Fausto

Vanessa Scalera è Lucia, mamma di Fausto e Valerio

Massimiliano Caiazzo è Valerio

Cristiana Dell’Anna è Maria

Gaia Weiss è Sarah, la moglie di Fausto

Antonio Gargiulo è Demetrio

Filippo Gilli è Sergio

Jua Leo Migliore è Libero

Tommaso Guidi è Ercole

Aurora Giovinazzo è Valeria

Storia della mia famiglia, le location

Storia della mia famiglia è il racconto della vita di un ragazzo che ha lasciato le sue radice e la sua Ercolano per trasformare un angolo di Roma nel suo paese. La serie è girata nel quartiere Tuscolano, a Roma, nella zona di piazza Ragusa dove c’è la casa di Fausto. Alla Garbatella vivono invece Maria e Demetrio, ma nella serie si vedono anche altre zone di Roma come il quartiere Parioli, piazza Adriana, l’aeroporto di Fiumicino, la stazione degli autobus della Tiburtina, angoli di Trastevere, piazza Farnese, il Giardino degli Aranci. Ma c’è anche tanta Campania, terra di origine dei protagonisti da Castel dell’Ovo, alla costiera Sorrentina.

Storia della mia famiglia 2 ci sarà?

La serie tv sembrerebbe pensata per proseguire nel tempo, ma al tempo stesso sulla stessa piattaforma Netflix è presentata come una miniserie. Al momento non ci sono certezze su un suo rinnovo.