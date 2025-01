A febbraio 2025 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di febbraio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita (e non solo).

Le serie tv su Netflix a febbraio 2025

Anche a febbraio 2025 Netflix ci porta in giro per il mondo. Il catalogo delle serie tv si arricchisce di titoli che arrivano dalla Svezia, dall’Argentina, dal Messico, dal Giappone e dall’Italia, spaziando tra le commedie, i thriller e le serie drammatiche.

1 sabato – City Hunter s.2 (anime)

5 mercoledì – Cella 211, miniserie messicana

Envidiosa s.2 (argentina)

Sintonia s.5 (brasiliana)

6 giovedì – Apple Cider Vinegar, miniserie australiana

Cassandra, miniserie tedesca

Aremorden – Gli omicidi di Are s.1 (svedese)

Golden Kamui – La caccia ai prigionieri di Hokkaido s.1 (giapponese)

13 giovedì – Cobra Kai s.6, terza parte (conclusiva)

Dog Days out s.1 (anime)

14 venerdì – Melo Movie s.1 (serie coreana)

Valeria s.4 (spagnola)

I am Married…but! s.1 (taiwanese)

15 sabato – Overlord s.4 (anime)

17 lunedì – La casa delle bambole di Gabby s.11

19 mercoledì – Storia della mia famiglia s.1 (italiana)

20 giovedì – Zero Day, miniserie

miniserie 27 giovedì – Running Point s.1

Le serie tv da non perdere su Netflix a febbraio 2025 – I 5 consigli

Apple Cider Vinegar – miniserie – 6 febbraio

Kailyn Dever è la protagonista di una miniserie che racconta una storia vera ambientata nei primi anni dopo la nascita e la diffusione di Instagram, quando prendevano piede le prime influencer. La miniserie Apple Cider Vinegar segue le vicende di una bugia diventata così grande da trasformarsi in una truffa. Belle Gibson, costruì un impero del benessere dicendo di essere guarita da un tumore che in realtà non aveva mai avuto.

Cobra Kai – sesta stagione, terza parte – 13 febbraio

Arrivano finalmente su Netflix gli ultimi 5 episodi della serie tv sequel di Karate Kid, nata su YouTube Red e poi diventata una produzione originale Netflix. A quarant’anni dal torneo di karate di All Valley del 1984, il cerchio sta per chiudersi, dopo il risultato scioccante del Sekai Taikai il Miyagi-Do e il Cobra Kai devono affrontare il passato e un futuro incerto sia sul tatami che nella vita.

Storia della Mia famiglia – prima stagione – 19 febbraio

Storia della mia famiglia è un dramedy in sei episodi, creato da Filippo Gravino, diretto da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar (Mediawan Company) con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo. Nel suo ultimo giorno sulla terra Fausto chiede alla sua famiglia di prendersi cura dei suoi figli, coinvolgendo la mamma Lucia, il fratello Valerio, l’amica Maria e Demetrio il compagno di mille avventure.

Zero Day – miniserie – 20 febbraio

Dopo un’immane tragedia, la Presidente degli Stati Uniti, chiede al suo predecessore di guidare una commissione per catturare i responsabili di quello che è stato definito lo Zero Day. Ma in un mondo in crisi, dominato dalle teorie del complotto, di chi possiamo davvero fidarci? Robert De Niro, Angela Bassett, Lizzy Caplan, Connie Britton, Jesse Plemons, Dan Stevens compongono il cast.

Running Point – prima stagione – 27 febbraio

Una commedia sul mondo del basket creata da Mindy Kaling e Ike Barinholtz, con Kate Hudson come protagonista. Running Point prende il via quando Isla Gordon, dopo le dimissioni del fratello per uno scandalo, è costretta a diventare presidente dei Los Angeles Waves, la squadra di proprietà della sua famiglia. Dovrà dimostrare ai fratelli, al consiglio d’amministrazione e a tutta la comunità sportiva di essere all’altezza del ruolo.

Oltre le serie tv, cosa c’è a febbraio 2025 su Netflix

L’arrivo di Parthenope, l’ultimo film di Paolo Sorrentino che ha avuto un ottimo riscontro al cinema, è sicuramente l’evento del mese di Netflix tra i film. Tanti i titoli romantici soprattutto a ridosso di San Valentino tra cui il film originale La Dolce Villa con Soctt Foley che arriva in Italia per impedire alla figlia di restaurare un’antica villa in rovina e finirà per restare catturato dalla magia del paese.

Tra gli eventi del mese nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio ci sarà la diretta degli Screen Actors Guild Awards, i premi dati dal sindacato degli attori. Tra gli show di febbraio su Netflix arrivano in catalogo le stagioni 4 e 5 di Il collegio (dal 1°) e il 14 arriva l’ottava stagione di L’amore è cieco. Grande attesa per la docuserie Miss Italia non deve morire in uscita il 26 febbraio.