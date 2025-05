Storia della mia famiglia, le dichiarazioni dalla conferenza stampa

Durante la presentazione delle novità del 2025 di Netflix Tinny Andreatta (VP per i contenuti italiani) aveva anticipato che ci sarebbe stata almeno una produzione originale italiana al mese, ecco così che il 19 febbraio arriva in catalogo Storia della mia famiglia, una dramedy (un po’ dramma, un po’ commedia) che promette di far piangere mentre si ridere il pubblico italiano e non solo.

Per presentare la serie Netflix ha organizzato un incontro a Roma con i protagonisti Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dall’Anna, Antonio Gargiulo, il regista Claudio Cupellini, lo sceneggiatore Filippo Gravino (reduce da ACAB rilasciata il mese scorso dalla stessa Netflix). Storia della mia famiglia è prodotta da Palomar e composta da soli 6 episodi, tutti rilasciati il prossimo 19 febbraio.

Storia della mia famiglia racconta di una famiglia per scelta e per sangue, un gruppo di improbabili persone le cui vite cambiano improvvisamente quando quella che è la colonna della loro vita, improvvisamente non c’è più. Fausto sa di dover morire e decide che questo sgangherato clan dovrà occuparsi dei suoi due figli Libero ed Ercole, quando lui non ci sarà più. Ma questa è una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura per la vita e per il futuro. Però è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, costrette a vivere insieme gioie, cadute, risate. Il racconto di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio.

Eduardo Scarpetta è Fausto, Vanessa Scalera interpreta sua mamma Lucia, Cristiana Dall’Anna è l’amica del cuore Maria, Massimiliano Caiazzo è il fratello minore di Fausto, Valerio, allergico alle responsabilità, Antonio Gargiulo è Demetrio. Scopriamo insieme ai protagonisti tutto su questa nuova serie nella conferenza stampa che inizierà alle 12.