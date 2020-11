I funerali di Stefano D’Orazio dei Pooh saranno seguiti in diretta tv. Ad occuparsene sarà Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda a partire dalle ore 14.00.

La cerimonia funebre si terrà oggi alle ore 15.00 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, la stessa che giovedì scorso ha ospitato le esequie di Gigi Proietti. La messa si terrà in forma privata nel rispetto delle misure restrittive imposte dall’emergenza covid.

Un rappresentante della sindaca Virginia Raggi (in isolamento, essendo risultata positiva al coronavirus) renderà omaggio a Stefano D’Orazio a nome della città e dei romani. Il feretro arriverà in Piazza del Popolo dopo un corteo che partirà alle ore 14.40 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.

Il batterista dei Pooh è morto venerdì scorso, a 72 anni, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19. Nella giornata di sabato, di ieri e di oggi alcune trasmissioni tv lo hanno omaggiato. Lo ha fatto anche la sua testimone di nozze Barbara d’Urso a Domenica Live.