Nella puntata di oggi di Domenica Live Barbara d’Urso ha ricordato Stefano D’Orazio, scomparso venerdì scorso dopo aver contratto il coronavirus.

La conduttrice lo ha fatto ospitando in studio Riccardo Fogli (la sua partecipazione era già prevista, ma in coppia con la moglie Karin e con la figlia) e soprattutto proponendo alcuni stralci delle interviste che realizzò nel suo programma al batterista dei Pooh nel 2017 e nel 2018 dopo il suo matrimonio con Tiziana Giardon.

Matrimonio al quale Barbara d’Urso prese parte in qualità di testimone dello sposo. Proprio rivedendo le immagini del giorno delle nozze, la conduttrice ha faticato a trattenere le lacrime, venendo inquadrata a più riprese con le mani in volto e con il fazzoletto per asciugare le lacrime.

Commozione che ha coinvolto, ovviamente, anche Riccardo Fogli, che ha provato a consolare la padrona di casa spiegando che “vorrei abbracciarti“.

Ecco le sentite parole pronunciate dalla d’Urso per ricordare l’amico Stefano D’Orazio: