Domenica Live, la foto di Barbara d’Urso con Mara Venier : “Stima e affetto”

Nelle scorse ore, Barbara d’Urso, sul proprio account Instgram, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Mara Venier. A partire dal 4 aprile 2021, la conduttrice di Canale 5 occuperà, nuovamente, l’intero pomeriggio, della rete ammiraglia Mediaset, con ‘Domenica Live’, scontrandosi, di fatto, con la corazzata di ‘Domenica In’ in onda su Rai1.

Dopo la fine dell’ultimo ciclo di ‘Live non è la d’Urso’, la presentatrice di ‘Pomeriggio 5’, al weekend, dopo pranzo, terrà compagnia ai fedelissimi spettatori, con un contenitore che spazierà dall’intrattenimento all’informazione, passando per l’attualità, le interviste dei protagonisti, le inchieste esclusive.

Io e Mara… È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene… Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono love you @mara_venier