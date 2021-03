Domenica live e il raddoppio pomeridiano che parte prima

Per una porta che si chiude qualche volta si apre un portone, dice un vecchio e celebre detto. Domenica 28 marzo, la prossima domenica, si chiude il percorso della prima serata della domenica di Live non è la D’Urso, il talk show che per oltre 70 puntate ha occupato la fascia serale del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo di Cologno Monzese, ma subito dopo Barbara D’Urso guadagnerà spazio nel suo programma pomeridiano Domenica live, come già annunciato nel mese scorso.

La novità delle ultime ore riguarda la data di partenza della versione allungata di Domenica live, che in un primo momento era stata fissata per domenica 11 aprile. Dicevamo appunto delle indiscrezioni che ci sono giunte nelle ultime ore rispetto alla data di partenza della versione raddoppiata id Domenica live. Pare infatti che Barbara D’Urso giochi d’anticipo. La versione raddoppiata di Domenica live dovrebbe partire sette giorni prima rispetto a quanto era stato annunciato.

Le ultime indiscrezioni collocano l’inizio di Domenica live con partenza alle ore 15 per domenica 4 aprile, giorno di Pasqua. Una Pasqua per altro come è noto in zona rossa per tutto il nostro paese. Da quella data quindi Domenica live terrà compagnia al pubblico di Canale 5 non più dalle 17:20, ma dalle ore 15. Domenica in e Mara Venier dunque torneranno ad avere concorrenza con Domenica live come ai bei vecchi tempi.

Come reagirà il pubblico televisivo a questo nuovo scenario del pomeriggio del giorno di festa davanti al piccolo schermo? Lo scopriremo il lunedì mattina successivo, quando dalle ore 10 usciranno i dati di ascolto. Nel frattempo ribadiamo che la prima puntata della nuova versione allungata di Domenica live dalle ore 15 è prevista per domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, naturalmente su Canale 5 e altrettanto naturalmente con Barbara D’Urso.