Venerdì, al termine di Pomeriggio cinque, Barbara d’Urso ha annunciato di voler fare un esperimento meta-televisivo nella prima puntata di Domenica Live e nel suo ritorno alla long version. Ricorderete quando, poche settimane fa l’ottimo imitatore Vincenzo de Lucia è stato arruolato da Mara Venier a Domenica IN per qualche puntata, portando uno dei suoi cavalli di battaglia: l’imitazione della conduttrice del contenitore di Canale 5.

L’arcano è stato svelato oggi pomeriggio quando la d’Urso ha introdotto un momento di Domenica Live annunciandolo come un evento unico, mai accaduto nella storia della televisione.

Sta per entrare un ospite eccezionale. Voi direte che non sia possibile non sia qua. In realtà io e questa mia amica ci eravamo sentite e messe d’accordo qualche mese fa. Le dissi ‘io vengo da te ospite a Domenica IN e tu vieni da me a Live non è la d’Urso’. Ecco, poi c’è stato questo cambio di programma. In questo momento lei dovrebbe fare Domenica IN e io sto facendo Domenica Live.

Da questa conversazione tra Barbara d’Urso e Mara Venier, la conduttrice butta una considerazione sul suo ritorno alla (lunga) domenica pomeriggio: “Ormai Mara ha il suo pubblico consolidato, mentre io piano piano farò il mio poco buona buona, zitta zitta cercando di portare un paio di punti in più alla rete e basta“.

La d’Urso fa entrare Mara Venier, chiaramente non quella vera – ci sembra pure superfluo sottolinearlo sapendo che lei è su Rai 1 a condurre la sua trasmissione in diretta – ma si tratta di una delle sue imitatrici storiche: Emanuela Aureli, aficionada tra gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Parrucca bionda e tailleur bianco, la vestizione è perfettamente riuscita.

Il pretesto dell’intervento della Aureli, oltre che un’intervista diretta a lei, è stato innanzitutto un modo per rendere l’omaggio fatto dalla sua collega a Domenica IN. In un servizio viene ripercorsa un’intervista della vera Venier a Domenica Live, nel 2015, durante il periodo in cui la Zia Mara si trovava a Mediaset come opinionista della prima edizione dell’Isola dei Famosi targata Canale 5. “Ti amo Mara” dice Barbara richiamando il suo regista Massimo Fusi per portare la telecamera su di sé, sottolineando l’amicizia fra conduttrici.