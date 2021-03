Paola Caruso volta pagina. L’ex bonas di Avanti un altro dopo alcune parentesi sentimentali decisamente movimentate (la showgirl ha un figlio da Francesco Caserta ma i due si sono lasciati) rimette le cose al proprio posto con un nuovo uomo al suo fianco. Lo presenta durante l’appuntamento di Domenica Live trasmesso il 28 marzo 2021 su Canale 5 (QUI il video).

Lui è un pugile professionista e si chiama Dario Socci. Entra in studio con una fasciatura ad una mano. Dario infatti è fresco di match: “Ieri ha combattuto contro un pugile italo-giamaicano e ha vinto” dice Paola rivolgendosi a Barbara d’Urso.

La storia d’amore fra Paola e Dario è nata da poco tempo, la conferma arriva da quest’ultimo che aggiunge di essersi visto con lei solo cinque/sei volte. Ma com’è iniziato tutto? Dario conosceva già il passato di Paola. Ebbe l’idea di inviarle un messaggio audio su Instagram (lui ha circa 70mila followers che lo seguono): “Ma lei non mi ha risposto inizialmente quando le ho scritto in privato“. Paola riprende subito parola spiegando il perché della mancata risposta:

Erano due anni che stavo da sola, non gli ho risposto. Avevo chiuso con gli uomini. Poi ho lavorato per un suo amico e mi sono ritrovata Dario lì, e ci siamo conosciuti dal vivo. Il primo bacio in auto, dove andiamo con le zone rosse? Dal 2019 non baciavo un uomo. Ci siamo visti due volte e alla terza mi ha riaccompagnata sotto casa e mi ha baciata.