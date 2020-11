Oggi, domenica 8 novembre 2020, torna intorno alle ore 17.20 su Canale 5 l’appuntamento con Domenica Live, il talk show di Barbara d’Urso in onda nel pomeriggio del giorno festivo.

Gli ospiti e i temi della puntata sono stati anticipati, come di consueto, venerdì a Pomeriggio Cinque.

A Domenica Live oggi ci saranno Riccardo Fogli, la moglie Karin e la piccola Michelle Mary per parlare della loro famiglia, ma anche per ricordare Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh, di cui Fogli ha fatto parte per molti anni, scomparso venerdì scorso dopo il ricovero in ospedale a causa della positività al coronavirus.

Ricordiamo che Riccardo Fogli e Karin furono, loro malgrado, protagonisti di uno dei gossip più accesi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, per via delle discusse dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva accusato la donna di aver tradito il cantante.

Da Barbara d’Urso ci sarà anche Marco Baldini, che a 61 anni parlerà per la prima volta da papà. Nei giorni scorsi, infatti, la sua compagna Aurora ha dato alla luce Leonardo (Leo), il suo primogenito.

Infine, ci sarà spazio per Blyth Dolores Barrymore, la figlia di Fred Bongusto, per omaggiare il padre nel primo anniversario della sua scomparsa.

L’appuntamento con Domenica Live (che è registrato) è dunque per le ore 17.20 di oggi, domenica 8 novembre 2020.