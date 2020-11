Stefano Bettarini, stasera, lunedì 9 novembre 2020, nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, è stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia in diretta. L’ex marito di Simona Ventura, resosi conto dello sbaglio, si è confrontato con Alfonso Signorini:

Signorini: “In questi tre giorni sei stato il Betta che tutti conosciamo, un vero ciclone. Hai scombussolato equilibri creatisi in 50 giorni. Ti sei reso protagonista di un episodio che dobbiamo subito chiarire. Durante una conversazione in giardino con Enock, Francesco, ti sei lasciato ad un’espressione che non possiamo ripetere. Hai offeso la sensibilità di tante persone che stavano guardando le immagini. E’ un intercalare blasfemo. Giustifica la buona intenzione, non volevi offendere la divinità. E’ un contenuto che ha offeso tante persone. Certe espressioni hanno fatto male anche a me da credente”.

Bettarini: “Mi sono reso conto di quello che mi era sfuggito. E’ un modo che ho nel dire, a volte, delle cose che non penso. Sono una persona credente. Non volevo offendere o mancar di rispetto a nessuno. Qui non si sa mai come parlare, esprimersi. E’ un reality, sei te stesso. A volte bisogna prendere il bello ed il brutto. Chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi decisione. Sono errori umani che vengono fatti”.

Dopo le scuse dell’ormai ex gieffino, il conduttore, poi, ha letto il comunicato ufficiale della produzione:

Signorini: “Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del Grande Fratello. In casi come questi, la decisione è inevitabile. Stefano sei ufficialmente squalificato dal gioco”.

L’ex calciatore, dopo appena due giorni, ha salutato tutti i compagni d’avventura lasciando per sempre il reality di Canale 5.

Stefano si scusa per le brutte parole pronunciate l'altro giorno… ne è consapevole ed attenderà serenamente il provvedimento di Grande Fratello. #GFVIP pic.twitter.com/Gb8AprsAru — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020