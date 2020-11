Siamo alle solite, nuova violazione del regolamento nella casa del Grande Fratello Vip 5. Parliamo con l’indicativo, senza i soliti condizionali, perché questa volta l’imprecazione è chiara e limpida. Ad avere scandito la bestemmia Stefano Bettarini, appena entrato in gioco insieme a Giulia Salemi. A nemmeno 48 ore dall’ingresso, l’ex calciatore e già concorrente del reality nel 2016 ha sganciato una bestemmia in una conversazione con Enock Barwuah e Francesco Oppini, rimasti piuttosto sbigottiti dalla parola proibita, che è costata in questa edizione la squalifica di Denis Dosio (e ancora inspiegabilmente non quella di Paolo Brosio).

Ma Bettarini si è fatto fuori da solo? #gfvip pic.twitter.com/nFMRbY3R60 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 8, 2020

Dopo aver rischiato il cartellino rosso anche nella prima edizione del Grande Fratello Vip per frasi giudicate sessiste (ricordate l’anguilla?), ora Stefano Bettarini è a un passo dall’espulsione del programma. Domani, lunedì 9 novembre 2020, andrà in onda la nuova puntata in prima serata del reality condotto da Alfonso Signorini, che proprio venerdì scorso si era raccomandato con gli inquilini di mantenere un linguaggio consono ad una trasmissione televisiva. Detto e fatto, con una bestemmia a catturare l’attenzione dei social e un nuovo provvedimento disciplinare da emettere.

“Quando è uscito, p*rca Mad*…“, la frase che sta facendo infuriare i social, dove il video di Stefano Bettarini che bestemmia liberamente è diventato virale in poche ore. La produzione del Grande Fratello Vip non si è ancora espressa sull’accaduto, ma è del tutto prevedibile l’annullamento del televoto in atto. Qualora accadesse ciò, si tratterebbe del secondo voto popolare di fila ad essere interrotto, dopo la sospensione di venerdì scorso per via degli spoiler proibiti di Andrea Zelletta all’interno della casa.