“Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai“. Inizia così il post pubblicato poco fa su Instagram da Stefano Bettarini. Se nel corso della diretta di ieri sera l’ex calciatore era sembrato dispiaciuto e rammaricato per essere incappato in una frase blasfema che gli è costata la squalifica dal reality (“decisione giusta“, ha detto ieri in studio) nel quale era entrato soltanto venerdì scorso, oggi sui social i toni e i contenuti sono molto diversi:

“Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione.

Stefano Bettarini conclude con una stoccata velenosa nei confronti del programma condotto da Alfonso Signorini: