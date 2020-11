Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 11 novembre 2020, in prima serata è giunto al diciassettesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.

Chi lascerà, stasera, la casa tra Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Paolo Brosio e Massimiliano Morra attraverso il televoto dei telespettatori?

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ed il giornalista sono finiti in nomination, la scorsa settimana, a causa di un provvedimento disciplinare da parte della produzione per aver comunicato ai compagni d’avventura alcuni avvenimenti avvenuti fuori dal loft di Cinecittà.

Grande attesa per la possibile squalifica di Stefano Bettarini che, ieri sera, durante una conversazione con gli altri inquilini, avrebbe bestemmiato. Sarà punito ad appena tre giorni dal suo ingresso o il GF chiuderà un occhio graziando il concorrente?

Ed, ancora, Alba Parietti sarà la guest star d’eccezione di questa puntata. Farà una sorpresa al figlio Francesco Oppini e si confronterà a lungo con Tommaso Zorzi dopo il botta e risposta delle ultime settimane;

Festeggiamenti per la Contessa Patrizia De Blanck che ha, ieri, ha spento 80 candeline. Sorpresa in arrivo?

Sarà dato grosso spazio anche alle storie di Elisabetta Gregoraci (che, recentemente, ha raccontato aspetti inediti della fine del matrimonio con Flavio Briatore) e Maria Teresa Ruta (dalla separazione dall’ex marito Amedeo Goria alla nuova vita con Roberto passando per il ritrovato rapporto con la figlia Guenda);

Ed, inoltre, la crisi di Dayane Mello, criticata aspramente dagli altri gieffini;

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Stefano Bettarini, Giulia Salemi.

