Un programma gradevole destinato a rimanere in un limbo. Si potrebbe definire così Stasera tutto è possibile, tornato da oggi con una nuova edizione che vede ancora una volta al timone Stefano De Martino, ormai volto stabile di Rai 2.

Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo, Samira Lui sono stati gli ospiti di questo kick off, oltre a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni come presenze fisse del comedy show. Ha sorpreso in particolar modo la presenza del telecronista marito di Benedetta Parodi, che nel corso dei vari giochi ha dimostrato un atteggiamento inedito rispetto alle sue precedenti partecipazioni televisive al di fuori dei commenti alle partite.

Sempre vasto il parco giochi del comedy show: oltre all’immancabile Stanza inclinata, icona del programma con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, sono tornati i grandi classici, come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non sono mancate novità, come La coppia che scoppia, nel quale i vip in gioco dovevano cercare di far scoppiare un palloncino, in combutta con chi li fiancheggia, usando la sola pressione del corpo.

Ma il valore aggiunto della trasmissione resta sempre e comunque Vincenzo De Lucia, ormai il più interessante imitatore sulla piazza televisiva, che stasera ha offerto una spassosissima imitazione della conduttrice Maria De Filippi, ma che nel suo parco imitazioni vanta personaggi del calibro di Francesca Fagnani, Mara Venier e Sandra Milo.

Il problema è che Stasera tutto è possibile rimane un programma di intrattenimento che non registra particolari miglioramenti dal punto di vista della scrittura e della qualità ma nemmeno dei passi indietro. Ma probabilmente va bene così per il tipo di pubblico a cui si rivolge il prodotto prima condotto da Amadeus e poi da Stefano De Martino in onda stabilmente sulla seconda rete di viale Mazzini.