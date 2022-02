Si torna a ridere ed a giocare, su Raidue, con Stasera tutto è possibile, il comedy show che nel 2022 giunge alla settima edizione. Come sempre, giochi a tema sono al centro del programma, che non va in cerca di vincitori e vinti ma semplicemente della voglia di scherzare e stare insieme. Non mancheranno, però, le novità: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Stasera tutto è possibile 2022, puntate

La settima edizione, come la precedente, conta un numero totale di otto puntate, della durata di circa due ore e mezza ciascuno. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 5 aprile.

Prima puntata, 15 febbraio 2022

Il tema della prima puntata è la Musica. Gli ospiti sono Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi.

Stasera tutto è possibile, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da martedì 15 febbraio 2022, occupando così una serata che già in passato gli ha regalato molte soddisfazioni in termini di ascolto. STEP torna in onda dopo un anno dall’ultima edizione, trasmessa nell’inverno 2021.

Stasera tutto è possibile 2022, i giochi

La colonna portante del programma sono i giochi a cui si partecipano gli ospiti in studio. Il più famoso e presente dalla prima edizione è la “Stanza Inclinata”, un luogo con il pavimento inclinato di 22,5 gradi su cui gli ospiti devono improvvisare delle gag.

Sono previsti, però, altri giochi che il pubblico già conosce, come “Segui il labiale”, “Speed Quiz”, “Do re mi fa male” e “Rumori di mimo”. In questa edizione, inoltre, debutteranno nuovi giochi: “Chiuditi sesamo”, “Colonna Sonora” e “C’era una giravolta”.

In “Chiuditi sesamo”, giocano due vip che devono passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. Durante “Colonna sonora”, invece, i concorrenti devono improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in “C’era una giravolta” il concorrente in gioco devono rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode.

Stasera tutto è possibile 2022, conduttore

Al timone del programma resta saldamente Stefano De Martino, che lo conduce dalla quinta edizione, in onda nel 2019. De Martino ha preso il posto di Amadeus, che ha guidato il programma dal 2015 al 2018, per quattro edizioni.

Stasera tutto è possibile 2022, cast

Il cast di questa edizione vede la presenza di tre ospiti fissi, presenti in ogni puntata: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. In ogni puntata, si alternano altri ospiti.

Stasera tutto è possibile 2022, dove è stato girato?

Lo studio in cui viene girato il programma è l’Auditorium Rai di Napoli, da dove va in onda fin dalla prima edizione.

Stasera tutto è possibile, il forma francese

Il programma ha origine dal format francese Vendredi, tout est permis, in onda su TF1. A livello internazionale il format ha assunto il nome di Anything goes ed è stato creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Quest’anno festeggia dieci anni: oltre che in Italia, va in onda anche in altri 28 territorio, tra cui Messico e negli Stati Uniti, ed a breve anche in Russia.

La versione italiana è scritta da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Stefano De Martino. La regia è di Sergio Colabona.

Stasera tutto è possibile 2022, dove vederlo?

E’ possibile vedere Stasera tutto è possibile durante la messa in onda su Raidue, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si può vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.