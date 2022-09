Nuovi giochi, nuovi ospiti, ma le risate sono quelle di sempre: torna su Raidue, con la ottava edizione, Stasera tutto è possibile, il comedy show diventato ormai un appuntamento fisso della prima serata della seconda rete Rai. Se siete curiosi di saperne di più su questa edizione, proseguite nella lettura!

Stasera tutto è possibile, puntate

Prima puntata, 26 settembre 2022

Il tema della puntata è “Tutti a scuola”, in omaggio all’inizio del nuovo anno scolastico. Tra gli ospiti, Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Oltre alla Stanza inclinata, con gli sketch improvvisati sul suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, tra gli altri giochi della prima puntata ci sono anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. Prevista anche la novità La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi. Vincenzo De Lucia imita Milly Carlucci e Sandra Milo.

Stasera tutto è possibile, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire da lunedì 26 settembre 2022. STEP torna in onda a pochi mesi dall’ultima edizione, trasmessa nella primavera 2022.

Stasera tutto è possibile, il conduttore

Per la quarta edizione consecutiva, alla guida del programma c’è Stefano De Martino, che ha preso le redini da Amadeus, che ha condotto le prime quattro edizioni. De Martino, concorrente della nona edizione di Amici di Maria de Filippi e vincitore nella categoria ballerini, ha poi intrapreso la carriera di conduttore tv: Stasera Tutto è possibile è uno dei suoi primi programmi presentati.

Stasera tutto è possibile, i giochi

La colonna portante del programma sono i giochi a cui si partecipano gli ospiti in studio. Tra questi, “Segui il labiale”, “Speed Quiz”, “Do re mi fa male” e “Rumori di mimo”. In questa edizione, inoltre, debutteranno nuovi giochi: “Chiuditi sesamo”, “Colonna Sonora” e “C’era una giravolta”.

In “Chiuditi sesamo”, giocano due vip che devono passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. Durante “Colonna sonora”, invece, i concorrenti devono improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in “C’era una giravolta” il concorrente in gioco devono rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode.

Stasera tutto è possibile, la Stanza buia

La novità dell’ottava edizione è la Stanza buia, ovvero un luogo interamente oscurato in cui gli ospiti finiranno “in penitenza” quando perderanno alcune sfide. Il pubblico potrà seguire cosa accade dentro la stanza tramite delle telecamere ad infrarossi.

Stasera tutto è possibile, la Stanza inclinata

Presente fin dalla prima edizione, la Stanza inclinata è il gioco più famoso del programma, presente nella scenografia dello studio in modo fisso. La stanza è inclinata di 22,5 gradi, con una pendenza tale da rendere difficoltoso stare in equilibrio: con questo ostacolo, gli ospiti devono improvvisare delle gag seguendo i suggerimenti del conduttore.

Stasera tutto è possibile, cast

STEP – Backstage – 1 al ritorno di STEP 🙃 Vi va un assaggino? 👇👉 Ci vediamo domani alle 21.20 su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay con "Stasera tutto è possibile" 🎉 Posted by Rai2 on Sunday, September 25, 2022

Il cast di questa edizione vede la presenza di tre ospiti fissi, presenti in ogni puntata: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia. In ogni puntata, si alternano altri ospiti.

Stasera tutto è possibile, dove è stato girato?

Lo studio in cui viene girato il programma è l’Auditorium Rai di Napoli, da dove va in onda fin dalla prima edizione.

Stasera tutto è possibile, il format francese

Il programma ha origine dal format francese Vendredi, tout est permis, in onda su TF1. A livello internazionale il format ha assunto il nome di Anything goes ed è stato creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Quest’anno festeggia dieci anni: oltre che in Italia, va in onda anche in altri 28 territorio, tra cui Messico e negli Stati Uniti, ed a breve anche in Russia.

La versione italiana è scritta da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Stefano De Martino. La regia è di Sergio Colabona.

Stasera tutto è possibile su RaiPlay

E’ possibile vedere Stasera tutto è possibile durante la messa in onda su Raidue, oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si può vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.