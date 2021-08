Il ciclo di film-tv estivi di Raidue propone questa sera, mercoledì 18 agosto 2021 alle 21:20, in prima tv, Non avrai mai mia figlia, una storia ispirata a fatti realmente accaduti e che affronta un tema estremamente importante, come quello della violenza sulle donne e della loro difesa di fronte ai violentatori. Se pensate che questo film-tv possa fare per la vostra serata, proseguite nella lettura: troverete tutte le informazioni del caso.

Non avrai mai mia figlia, la trama

Siamo in North Carolina: qui vive Amy Thompson (Lyndsy Fonseca), una giovane appena laureatasi in Legge. Durante una serata con la sua amica Letty (Tia Hendricks) ed altri ragazzi le si avvicina Demetri (Hunter Burke), che le chiede un appuntamento. Amy, però, si rifiuta.

Poco dopo, Amy viene raggiunta a casa da Demetri, che fa irruzione e la violenta, dandole la colpa di non aver accettato la sua proposta. La giovane, una volta che il ragazzo se n’è andato, riesce a chiamare i soccorsi: oltre alla Polizia, giunge anche Letty, che la porta in ospedale. Qui dovrebbe sottoporsi al kit stupro, ma sono finiti.

A raggiungere la protagonista anche Suzanne (Kirstie Alley), sua madre, che sembra essere più preoccupata di quello che potrebbero pensare gli altri che delle condizioni della figlia. Ma tutto ciò che vuole Amy, in quel momento, è riposare.

Amy, però, pensa anche a denunciare Demetri, sebbene un avvocato la avverta che i tempi per il processo saranno lunghi. Il giovane, intanto, l’aggredisce nuovamente intimandola di non sporgere nessuna denuncia. In tutto questo, la protagonista scopre di essere incinta di una bambina.

Nonostante il parere di Letty e di sua madre, Amy decide di tenerla, come simbolo di speranza e di emancipazione. Ma appena Demetri lo scopre, torna all’attacco da Amy chiedendole di far cadere le accuse. Ma la ragazza riesce a fuggire. Poco dopo, entra in travaglio e dà alla luce la piccola Maddie. Dal punto di vista legale, il tribunale sembra scettico a dare ragione ad Amy.

Passano gli anni: Amy e sua figlia si sono trasferiti in Atlanta. Amy è un po’ iperprotettiva verso la bambina e fa parte del Consiglio di protezione della sua scuola per poterle garantire la massima sicurezza. Ma Demetri si fa ancora sentire: vuole vedere Maddie una volta al mese e darle il suo cognome.

Si torna in Tribunale, ed Amy decide di rappresentarsi da sola: il giudice, però, sembra poco convinto a darle ragione e le consiglia di trovarsi un avvocato, mentre Suzanne offre alla figlia dei soldi, che lei rifiuta. Non solo: Amy confida a Maddie quanto le è successo.

Non avrai mai mia figlia, finale

© Lifetime

-ATTENZIONE: SPOILER-

Mentre il nuovo avvocato di Amy presenta delle prove che confermano la pericolosità del giovane anche quando lavorava come poliziotto con altre accuse a suo carico, Demetri raggiunge Atlanta e si aggira nella scuola di Maddie, immortalato dalle telecamere di sicurezza.

Durante una recita scolastica, Demetri sorprende Amy e l’aggredisce, chiedendole di ricominciare da capo. Amy lo respinge, si difende e registra la conversazione, che fa ascoltare al giudice. Questo si convince e dà ragione alla ragazza: il caso sullo custodia è chiuso, mentre quello sulla violenza resta aperto.

Non avrai mai mia figlia, cast

Il cast di questo film-tv (andato in onda su Lifetime nel 2020 con il titolo “You Can’t Take My Daughter”) ci mostra numerosi volti noti ai fan delle serie televisive. A cominciare da Lyndsy Fonseca, che abbiamo visto nei panni della figlia del protagonista di How I Met Your Mother, ma anche in Nikita ed ora nel remake di Turner e il casinaro.

C’è poi Kirstie Alley, attrice famosa per numerosi film negli anni Ottanta e Novanta (come “Senti chi parla”) e vista negli ultimi anni in serie tv come L’atelier di Veronica, Fat Actress, Kirstie e Scream Queens. Hunter Burke, interprete di Demetri, è stato nel cast di Claws (era Hank), ma anche ne Il Colore delle Magnolie e Bosch.

Nel cast c’è anche Jason Burkey nei panni di David: l’attore è comparso in The Resident (è Cody) ed in The Walking Dead (è Kevin). Presenti anche Diane Robin (nei panni di un avvocato), CC Castillo (la dottoressa Karla), Michael Woods (Jim Pike), Roscoe Orman (McDevitt), Linda Boston (Chickie) e Jay DeVon Johnson (il giudice Garrett).

Non avrai mai mia figlia, streaming

E’ possibile vedere Non avrai mai mia figlia in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.