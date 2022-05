Cambio della guardia momentaneo al bancone di Stasera Italia, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì nella fascia di access prime time. Barbara Palombelli, padrona di casa del programma, questa settimana sarà assente dalla conduzione, al suo posto è subentrata Stefania Cavallaro già giornalista, inviata e conduttrice del Tg4:

Bentornati a Stasera Italia, una casa per me nuova ma comunque di famiglia, della famiglia di Rete 4. Prometto di prendermene cura, lo dico a Barbara Palombelli che sarà assente per qualche giorno ma tornerà lunedì.

La motivazione della pausa della Palombelli sarebbe dovuta ad impegni personali che rendono impossibile la presenza della conduttrice ‘madre’ di Stasera Italia. Nessun problema invece per Forum, infatti le puntate in onda sono frutto di registrazioni già fatte e finite, dunque pronte per la messa in onda fino a fine stagione, prima dello stop estivo.

Chi è Stefania Cavallaro

Per chi sapesse poco di Stefania Cavallaro, il volto dei notiziari della testata di Mediaset ha iniziato a muovere i primi passi nel 1997 come raccontò in un’intervista al sito viaggiomagico.net:

Volevo fare giornalismo e basta. Da sempre. Da quando ero alle elementari. Ho iniziato facendo nel ’97 un corso di giornalismo a Roma, di un anno. Quando ho preso coraggio ho mandato un po’ di Cv in giro. Dopo cinque minuti dal primo fax spedito (all’epoca si faceva così!), mi ha richiamato Telelombardia. Cercavano una conduttrice del tg. E da lì non ho mai smesso…



Nel 2001 avvenne il grande passo entrando nella redazione di Studio Aperto allora diretto da Mario Giordano (che lo mantenne fino al 2007):

Lavoravo a Rtl 102.5. Una collega, Roberta Mani, durante una conferenza stampa alla Lega Nord, mi vide lavorare e disse che da loro cercavano sostituzioni estive. Ho mandato il Cv al personale. Ancora una volta il fax mi ha portato fortuna! Mi hanno preso per tre mesi. Poi per altri tre… e contratto dopo contratto, dopo due anni mi hanno assunta a tempo indeterminato.

Da allora la Cavallaro fu coinvolta anche in altri progetti interni a Studio Aperto. Rubriche come Lucignolo (che condusse nel 2005), i rotocalchi Rewind e Borders a cavallo tra il 2008 e il 2009, l’approfondimento Live curato insieme a Gabriella Simoni (altro volto di punta dell’informazione targata Mediaset), collaborò alla realizzazione de programma L’alieno tra il 2003 e il 2004 ed il settimanale estivo dedicato ai giovani Tutto in 1 notte, nel 2008.

Dal 2010 e fino al 2019 l’abbiamo vista condurre le principali edizioni di Studio Aperto, mentre da 3 anni è nella rosa dei conduttori del telegiornale di Rete 4.