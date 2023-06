Con l’addio di Barbara Palombelli chiuderà i battenti anche Stasera Italia. L’arrivo annunciato di Nicola Porro nell’access prime time di Rete 4, infatti, porterà ad una rivoluzione anche per quel che riguarda la denominazione della trasmissione.

Nato nella primavera del 2018 dalle ceneri di Dalla vostra parte, il talk – a partire dal settembre successivo – ha visto sempre alla guida la Palombelli, fatta eccezione per il weekend e l’estate, quando il programma il più delle volte ha cambiato anche intestazione.

Ecco allora la necessità (e la volontà) di voltare pagina, legando alla figura di Porro un marchio inedito e non ereditato da altri, che possa generare maggiore identificazione. L’ipotesi, comunque, verrà approfondita nelle prossime settimane.

Porro, che sarà ancora in onda con Quarta Repubblica, sarà inoltre chiamato a darsi la linea da solo il lunedì sera. Pratica questa che in passato ha interessato sia il volto di Forum (quando andava in prima serata il mercoledì con lo speciale di Stasera Italia) che Veronica Gentili con Controcorrente.

Venerdì scorso, al momento dei saluti, la Palombelli si era congedata dal pubblico ringraziando gli spettatori e l’azienda: “Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica. Come fare una maratona, l’abbiamo fatta. Il divertimento di Stasera Italia per me finisce qui”. Più che finire per lei, finirà con lei.

Nel frattempo, per tutta l’estate la fascia verrà coperta da Controcorrente, che ha preso il via nella sua versione estiva lunedì. Ancora per dieci giorni la sfida diretta sarà con Otto e mezzo, su La7, che poi passerà il testimone a In Onda, con Marianna Aprile e Luca Telese.