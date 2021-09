Quali serie tv arrivano in streaming su STARZPLAY a ottobre? La piattaforma di streaming versione internazionale di STARZ, presente in Italia in diverse modalità sia come app autonoma, che via browser, che come “canale” di diverse piattaforme da Amazon Prime Video a Rakuten Tv, Apple Tv e Infinity+. Ma vediamo cosa ci aspetta a ottobre in streaming su STARZPLAY e quello che possiamo trovare nel catalogo.



STARZPLAY ottobre, le serie tv in streaming

Tra finali e nuovi episodi, il mese di ottobre di STARZPLAY vede l’arrivo di una sola novità, la seconda stagione di Hightwon. Dopo la prima stagione disponibile in streaming, la serie riprende il racconto delle vicende di Jackie Quinones (Monica Raymound) ormai diventata una vera poliziotta pronta a far del bene in questo mondo. Ma lo spaccio di Carfentanyl che sta travolgendo Cape Cod la fa precipitare nell’incubo. Dopo l’estate perfetta, l’autunno è il periodo peggiore per la cittadina che vive fortemente di turismo.

Le indagini di Jackie la portano a scontrarsi con lo spacciatore Frankie Cuevas (Amaury Nolasco) che ha sempre ritenuto responsabile per la morte del suo migliore amico Junior. L’arrivo del cugino di Frankie Jorge (Luiz Guzman) fa precipitare ulteriormente la situazione portando il caos in città. Per Jackie rimanere sobria cercando di non affogare tra segreti, tradimenti e fallimenti non è semplice. Naturalmente il rilascio è con episodi settimanali ogni domenica dal 17 ottobre.

STARZPLAY ottobre, le serie tv che proseguono

Il mese di ottobre di STARZPLAY non vede solo l’arrivo di Hightown con la sua seconda stagione ma anche di serie che proseguono:

ogni domenica nuovi episodi di BMF – Black Mafia Family iniziata lo scorso 26 settembre, prodotta da 50 Cent, la serie è ispirata alla storia vera di due fratelli che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80 e diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese.

il 10 ottobre finale di Heels la serie tv sul wrestling con Stephen Amell (qui la nostra recensione).

la serie tv sul wrestling con Stephen Amell (qui la nostra recensione). il 12 ottobre finale di Dr. Death la miniserie con Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater, adattamento di un podcast di successo, incentrato sulla storia vera del dottor Christopher Duntsch, stella nascente nella comunità medica di Dallas dalla cui sala operatoria si rischia di uscire o cadaveri o gravemente menomati.

STARZPLAY 3 serie tv da non perdere in catalogo

Oltre alle novità inserite ogni mese in catalogo, proveremo a segnalarvi anche titoli arrivati nei mesi scorsi e da provare se siete appena arrivati nel mondo STARZPLAY. Questo mese vi segnaliamo:

Years and Years , miniserie: meraviglioso affresco di un presente e di un futuro immaginato di una famiglia inglese, costruito con la forza del pensiero, dell’amore e della passione per il racconto.

, miniserie: meraviglioso affresco di un presente e di un futuro immaginato di una famiglia inglese, costruito con la forza del pensiero, dell’amore e della passione per il racconto. Castle Rock s.1 e 2: la città di Stephen King è il centro dove i suoi peggiori incubi prendono vita, due stagioni antologiche per raccontare alcuni dei personaggi creati dal “re dell’horror”.

s.1 e 2: la città di Stephen King è il centro dove i suoi peggiori incubi prendono vita, due stagioni antologiche per raccontare alcuni dei personaggi creati dal “re dell’horror”. Flash and Bone miniserie: la dura vita dei ballerini in una miniserie spietata in cui il sogno fa rima con sangue e fatica

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi ricordiamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ , è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.