Una coppia d’oro per una miniserie destinata a far parlare di sè. Aprile su STARZPLAY arriva Gaslit con Julia Roberts e Sean Penn pronti a raccontare una pagina dimenticata dello scandalo Watergate con una miniserie che si annuncia fresca e insolita. La piattaforma internazionale del canale cable STARZ è disponibile in Italia via app, browser, ma anche come channel su Mediaset Infinity, Prime Video e Rakuten Tv.

STARZPLAY Aprile 2022 le serie tv in arrivo

Come spesso capita con STARZPLAY anche ad Aprile arriva una sola novità in streaming sulla piattaforma internazionale del canale cable americano STARZ. E questo mese dal 24 aprile arriva uno dei titoli più attesi della primavera: Gaslit una miniserie che riunisce Sean Penn e Julia Roberts per una lettura alternativa del Watergate.

Il rilascio degli episodi sarà settimanale in contemporanea con gli USA ogni domenica. Gaslit promette di dare una rilettura moderna dello scandalo che portò alle dimissioni del Presidente Nixon attraverso le storie di personaggi dimenticati, di dinamiche mai raccontate della vicenda. Julia Roberts è Martha Mitchell, una celebrità dell’alta società di Arkans, moglie del procuratore generale John Mitchell fedele sodale di Nixon. Nonostante sia una fervente repubblica, Martha è tra le prime a lanciare l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate e il marito dovrà decidere a chi restare fedele, alla moglie o al Presidente.

STARZPLAY Aprile 2022 le serie tv che proseguono

Ci aspettano due intensi finali di stagione su STARPLAY ad Aprile. Nello specifico domenica 17 aprile terminano sia Shining Vale che la prima stagione di Power Book IV: Force.

Il terzo spinoff di Power dedicato a Tommy Egan è già stato rinnovato per una seconda stagione. Al centro del racconto la sfida di Tommy che lasciata New York dopo la morte di Ghost decide di spostarsi a Chicago dove rientra nel mondo della droga entrando a gamba tesa negli affari di due importanti bande locali.

Shining Vale è invece l’horror-comedy con Courtney Cox, Mira Sorvino e Greg Kinnear da non lasciarsi sfuggire, la storia di una donna “imperfetta”, autrice di un famoso romanzo erotico, che in cerca di ispirazione e dopo aver tradito il marito, trasferisce tutta la famiglia in un’antica magione di periferia, abitata da un’ammaliante presenza che le cambierà la vita.

STARZPLAY Aprile 2022 tre serie tv da scoprire in streaming

Vediamo cosa scoprire su STARZPLAY ad Aprile soprattutto se ci si è appena abbonati alla piattaforma:

Heels s.1: sorprendente serie tv su wrestling rinnovata per una seconda stagione, con Stephen Amell protagonista; al centro la storia di due fratelli che gestiscono una lega locale di wrestling dovendo fare i conti con quello che è un lavoro, una passione ma in cui le rivalità non mancano.

Heels s.1: sorprendente serie tv su wrestling rinnovata per una seconda stagione, con Stephen Amell protagonista; al centro la storia di due fratelli che gestiscono una lega locale di wrestling dovendo fare i conti con quello che è un lavoro, una passione ma in cui le rivalità non mancano.

Now Apocalypse s.1: stagione unica per un'insolita comedy sci-fi su un ragazzo che inizia ad avere delle strane visioni ma non sa se è per le droghe che prende o se sta succedendo qualcosa di pericoloso nel mondo.

Mr. Mercedes s.1-3: adattamento del romanzo di Stephen King con al centro un serial killer che uccide a bordo della sua auto e anche una volta catturato continua a perseguitare le sue vittime.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi segnaliamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€ (attualmente c’è una promozione a 1.99 € per 6 mesi), ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.