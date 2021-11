Nei giorni scorsi i fan di Star Trek: Discovery si sono ritrovati con un’amara sorpresa: le prime tre stagioni della serie tv non sono più disponibili in streaming su Netflix. Il colpo è stato ancora più forte visto che la quarta stagione di Star Trek: Discovery il 18 novembre aveva debuttato su Paramount+ con rilascio settimanale degli episodi e per le precedenti stagioni la piattaforma di streaming l’aveva sempre trasmessa in contemporanea o quasi.

Mentre sui social c’era già chi invocava il ritorno della pirateria, il gruppo ViacomCBS che produce la serie ed è proprietario di Paramount+ ha deciso di regalare (letteralmente) la serie tv ai fan: dal 26 novembre i primi due episodi di Star Trek: Discovery 4 sono su Pluto Tv Sci-Fi.

Star Trek: Discovery 4 su Pluto Tv, come vedere la serie

Pluto Tv è una piattaforma di streaming gratuita, di proprietà del gruppo ViacomCBS, arrivata in Italia da nemmeno un mese, lo scorso 28 ottobre (qui i dettagli della presentazione). Contrariamente alle altre piattaforme di streaming in circolazione, oltre all’assenza di un abbonamento, Pluto Tv è caratterizzata dall’essere costruita per canali. L’idea della piattaforma, presente in vari paesi del mondo dagli USA all’Europa, è quella di riportare la tv in streaming, spostando lo zapping dal telecomando allo scroll.

Arrivati su Pluto Tv su pc via browser, su una smart tv, su un tablet o smartphone, ci si trova davanti a un visore dove scorrono le immagini di uno dei canali. Subito sotto c’è un lungo elenco con attualmente 48 canali, divisi per generi e temi. Ci sono canali dedicati ai Film Italiani, ai Film Romantici, ai thriller, ma anche alle serie tv e canali specifici di programmi come 16 anni e incinta, Catfish, Il banco dei Pugni, oggi 25 novembre, si è acceso un canale dedicato a Diego Armando Maradona in occasione dell’anniversario della morte.

Esiste una sezione on demand ma ha contenuti limitati visto che il focus della piattaforma è sullo streaming di canali live, con lo stesso modello della tv tradizionale. Star Trek: Discovery arriva all’interno del canale Pluto Tv Sci-Fi, le prime due puntate già rilasciate negli USA, saranno in streaming alle 21:00 di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre. La programmazione proseguirà allo stesso orario e sempre il venerdì, sabato e domenica per le successive puntate con rilascio settimanale.

L’annuncio è stato dato da Pluto Tv sui propri social, non è stato specificato se le puntate resteranno on demand (ma proprio perchè non scritto probabilmente non sarà così) e se ci sarà la possibilità del doppio audio o se saranno solo doppiate.

Star Trek: Discovery su Pluto Tv, e Paramount+?

Quando ci siamo accorti che Star Trek: Discovery non era più su Netflix, ci era sorto il sospetto che la piattaforma Paramount+, annunciata per il 2022 sia per gli abbonati Sky con Sky Cinema che in modo indipendente (qui i dettagli), fosse in arrivo, magari nei primi giorni del 2022 in parallelo all’uscita degli ormai vuoi canali Mediaset Premium da Sky.

Non sarà però così. Durante una diretta con digital-sat Jaime Ondarza Vice, direttore del SouthHub ViacomCBS, ha spiegato che Paramount+ arriverà in Italia a settembre 2022, nei mesi precedenti sarà introdotto nel Regno Unito e probabilmente contestualmente all’arrivo in Italia (o poco dopo) anche in Germania. Probabilmente nel frattempo Paramount+ andrà a riprendersi i diritti streaming delle sue serie tv originali come Star Trek Picard e Star Trek Lower Decks lasciati ad Amazon, The Good Fight su TimVision, senza contare serie tv come Yellowstone presente all’interno di Sky.

Per evitare che l’attesa fino a settembre 2022 per il rilascio dell’inedita quarta stagione di Star Trek Discovery potesse spingere alla pirateria i fan che l’avevano vista su Netflix, ViacomCBS ha così deciso di regalare ai fan di Star Trek gli episodi in modo gratuito. Certo dovranno abituarsi a rispettare un orario e a non vederla in qualsiasi momento e accettare la pubblicità. Ma, come si dice in questi casi, non si può volere tutto dalla vita.