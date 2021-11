Il 25 novembre 2020 moriva Diego Armando Maradona: l’anno scorso, nel mezzo di un nuovo lockdown, la tv diede ampio spazio alla scomparsa del Pibe de Oro, sospendendo addirittura l’inizio di nuovi programmi e variando palinsesti. Quest’anno la Rai ha dedicato spazi e servizi in alcune delle sue rubriche settimanali, come lo Speciale Tg2 e Tg2 Dossier già andati in onda, mentre a ricordare il campione argentino ci pensano soprattutto le altre reti. Un omaggio, però, è previsto della puntata di Quelli che…, in prima serata su Rai 2, con Federico Russo e Marco Mazzocchi che rievocano la carriera del Pibe de Oro con il suo ex compagno di squadra al Napoli, e storico amico. Salvatore Bagni.

Maradona, un anno dopo: il ricordo di Mediaset

Partiamo da Mediaset che ricorda Maradona con un doppio appuntamento in onda, in chiaro, su 20, in prima e in seconda serata. Si parte con “La Partita nel Fango – Un giorno nella vita di Maradona“, un reportage di Gabriella Simoni che deve il suo titolo a un evento avvenuto nel gennaio 1985, quando Maradona portò il Napoli a giocare una partita in un campetto fangoso di Acerra per raccogliere fondi e permettere a un bambino un’operazione costosa. Quel giorno Maradona cambiò una liturgia consolidata e rinsaldò il suo rapporto con Napoli e con i tifosi. L’inviata di Mediaset ha raccolto le testimonianze di chi era lì per raccontare D10s da un altro punto di vista. Le serata-omaggio si conclude con il docufilm Silenzio, parla Diego, ovvero una raccolta di interviste rilasciate dal campione tratte dall’archivio digitale Mediaset.

Il ricordo di Maradona su Sky

Il ricordo di Diego Armando Maradona è in prima serata anche su Sky Documentaries (con replica alle 22:30 su Sky Sport Calcio e alle 00:30 su Sky Sport Uno, oltre a essere disponibile on demand e in streaming su NOW) con il docufilm Maradona: Morte di un D10. Scritto, diretto e narrato da Ivan Kasanzew, l’ex conduttore sportivo di Univision, il doc racconta quello che è stato definito “l’uomo più estremo del nostro tempo.” Il regista ha raccolto più di 30 anni di interviste, foto e materiale video del campione, contattando anche persone a lui vicine nel privato e nella carriera per un ritratto tra luci e ombre, virtù e vizi di una leggenda venerata e discussa.

Sky Sport, invece, propone lo speciale Diego il figlio di Napoli, di Massimo Ugolini, trasmesso in prima visione alle 23 del 24 novembre, ma in replica oggi alle 13.45 e 17.45 su Sky Sport Uno, alle 14, 16, 19 e 22.15 su Sky Sport Calcio.

A rotazione su Sky Sport e on demand sono disponibili anche i vari racconti di Federico Buffa dedicati a Maradona, tra cui Federico Buffa Racconta – Storie Mondiali Diegooooooo!, relativo a Messico 1986 (in onda il 25 novembre alle 14.15 e alle 18 su Sky Sport Calcio e alle 16 su Sky Sport Uno) e il primo episodio da cui è partita la serie #SkyBuffaRacconta, ovvero Federico Buffa racconta Maradona – Un diez de cuero blanco, la storia di Diego Armando Maradona dai primi passi a Buenos Aires al legame indissolubile con Napoli (in onda il 25 novembre alle 15.30 e 19.15 su Sky Sport Calcio e alle 17.15 su Sky Sport Uno).

Infine, disponibile anche How we conquered Napoli 1989, con il trionfo del Napoli di Maradona nella Coppa Uefa 1989, in onda sempre il 25 novembre alle 15.15 su Sky Sport Calcio e alle 17 su Sky Sport Uno.

PlutoTV ‘riparte’ da Maradona

Pluto TV dedica un intero canale in lingua originale per celebrare quello che è considerato da molti il calciatore più grande di tutti i tempi. ​Si tratta di un canale aggiunto alla piattaforma, che debutta oggi e che prende il nome di Maradona sin Cortes: saranno disponibili contenuti originali e integrali, inviati da Telefe, per ripercorrere la vita di Diego dal 1982 al 2018 per un totale di circa 13 ore di girato.

Maradona: Sogno benedetto

Intanto per gli abbonati ad Amazon Prime è disponibile la serie Maradona: Sogno Benedetto, la cui ultima puntata, la decima, uscirà il 26 novembre, all’indomani dell’anniversario della morte.