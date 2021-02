Oltre 400 film, 6000 episodi, 10 nuove produzioni europee, l’aggiunta del brand Star su Disney+ a partire dal 23 febbraio in Italia e nel resto dei paesi extra USA in cui la piattaforma è presente, si prepara a dare una bella scossa al mondo dello streaming. Disney riporta a “casa” le sue produzioni disponibili sempre e senza rischio di scadere improvvisamente, in un unico spazio. Inevitabilmente questo porterà un aumento del costo dell’abbonamento a Disney+.

“Nun ce so i sordi” gridava Sergio a Renè in Boris la cui quarta stagione sarà prodotta proprio da Disney per il brand Star, riferimento ideale per parlare di soldi, tasto dolente per tutte queste piattaforme streaming e non solo a pagamento. Guardare contenuti originali e in prima visione per l’utente medio sta diventando sempre più impegnativo anche in termini economici.

L’aumento del costo di Disney+ con l’arrivo di Star sarà solo di 2 euro per gli abbonamenti su base mensile e di 20 euro per quelli annuali, passando dai 6,99 € al mese attuali a 8,99€ e da 69,99 € l’anno a 89,99 € l’anno. Come si può ben vedere l’abbonamento annuale in entrambi i casi è decisamente più conveniente rispetto a quello mensile, ovviamente se l’obiettivo è quello di poter guardare i contenuti Star e Disney+ in ogni momento senza doversi ricordare se l’abbonamento è o meno attivo.

L’aumento del costo dell’abbonamento scatta dal 23 febbraio, questo vuol dire che ci sono ancora pochi giorni per avere un anno di Disney+ a 69,99 €. Inoltre per chi è già abbonato l’aumento scatterà solo per i rinnovi a partire dal 23 agosto 2021, quindi chi ha in corso un abbonamento annuale con scadenza entro il 22 agosto potrà rinnovare per un altro anno a 69,99 € con l’aumento che scatterà solo al rinnovo successivo a questo punto nel 2022.

Disney+ consente la creazione per ogni abbonato fino a 7 profili, permettendo la visione in contemporanea su 4 diversi device. Con l’arrivo di Star che include contenuti per un pubblico adulto, l’utente titolare dell’abbonamento e quindi profilo principale su Disney+ potrà impostare il parental control selezionando quali contenuti ogni profilo può visualizzare. Sono previste le classificazioni 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+, se non impostato il profilo viene automaticamente inserito nella classificazione con contenuti 14+. In questo modo ogni profilo può avere contenuti più adatti per ogni fascia d’età.

Quanto costano gli altri?

Disney+ con tutti i contenuti attualmente presenti, i nuovi progetti Disney/Marvel/Star Wars e le serie tv originali di Star avrà quindi un costo di 8,99 € al mese o 89,99 € l’anno. Proviamo a capire come si colloca questa offerta rispetto agli altri operatori in streaming attualmente presenti in Italia.

Partiamo da Netflix che ha tre tipologie di abbonamento sempre con soluzione mensile. Il piano base costa 7,99 € al mese e consente la visione di 1 solo schermo per volta, il piano standard ha un costo di 11.99 € e consente due schermi per volta; il piano Premium costa 15.99 € al mese e permette la visione su 4 schermi in contemporanea.

Amazon Prime Video è parte dell’abbonamento Amazon Prime che include la spedizione dei pacchi in un giorno, Prime Music, Prime Reading e ha un costo annuale di 36 € o 3,99 € al mese; Prime Video consente la visione su 3 device in contemporanea.

Restando al mondo streaming Now Tv, lo streaming di Sky, con l’on demand e i canali live di Sky ha un costo di 14,99 € al mese (in promozione un mese a 3€) e consente la visione in contemporanea su due schermi.

TIMVIsion Plus ha un costo di 5 € al mese, 4,99 € anche per StarzPlay e Apple TV+ con l’opzione annuale a 49,99€, Infinity ha invece un costo di 7.99 € al mese o 39,99 € per sei mesi o 69,99 € per un anno.