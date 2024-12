Stanotte a Roma con Alberto Angela è il regalo di Rai 1 per Natale 2024. L’ammiraglia della Tv pubblica rispetta la (bella) tradizione della sera di Natale offrendoci uno splendido giro in notturna nella Capitale, che mai come quest’anno si divide tra ‘paganesimo’ – con le meraviglie delle vestigia dell’Antica Roma – e cristianità, nell’Anno Santo del Giubileo 2025. Ricordiamo che nelle ‘Teche Angela’ c’è un magnifico Stanotte a San Pietro, il terzo degli appuntamenti con il ciclo di “Stanotte a…”, andato in onda nel 2016.

Per Alberto Angela un giro nella sua Roma, che conosce nel profondo e che ci farà respirare in ogni sampietrino del suo lungo giro nella Capitale. E vediamo insieme il percorso di Stanotte a Roma di Alberto Angela.

Stanotte a Roma | il 25 dicembre su Rai1 e RaiPlay Durante le riprese di #StanotteaRoma abbiamo riscoperto alcuni luoghi della città attraverso il cuore, le parole e i sentimenti delle persone. Non vediamo l’ora di raccontarveli!Ci vediamo la sera di Natale su #Rai1 e #RaiPlay Posted by Rai1 on Monday, December 23, 2024

Stanotte a Roma, i monumenti

Sono la Roma antica, barocca e contemporanea al centro di questo nuovo viaggio di Alberto Angela nelle ‘notti italiane’. Castel Sant’Angelo, la scalinata di Trinità dei Monti, il Colosseo, il Foro Romano, il Campidoglio, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Galleria Borghese, La Bocca della Verità, l’isola Tiberina, il fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, la Galleria Doria Pamphili sono tra le mete più conosciute nel mondo, che Angela racconta da prospettive inedite, come suo stile. Ma c’è anche una Capitale meno nota ai più, come l’ipogeo di Via Dino Compagni, Piazza Mincio con gli edifici progettati dall’architetto Gino Coppedè, la villa-museo di Alberto Sordi.

Nel suo viaggio che unisce sempre arte, architettura, cinema, musica, danza – in un ideale percorso che intreccia sempre all’insegna delle sette arti, Alberto Angela si accompagna a romani doc che raccontano la propria città, e non la capitale e omaggia cittadini celebri. Tra gli artisti che affiancano Angela in questo tour ci sono Claudio Baglioni, protagonista di una performance musicale all’interno del Colosseo, Giancarlo Giannini, impegnato in un percorso sulle tracce della Roma cinematografica, Edoardo Leo ed Emanuela Fanelli, interpreti della scena romana contemporanea, Tosca per un omaggio a Gabriella Ferri, Antonella Ruggiero, che regala un’emozionante versione di quel capolavoro dei Matia Bazar che è stato – ed è – “Vacanze Romane”, Eleonora Abbagnato e la scuola dell’Opera di Roma che danzano su musiche di Ennio Morricone alle Terme di Caracalla per chiudere con i canti di Natale dei Pueri Cantores della Cappella Musicale pontificia Sistina.

Alberto Angela racconta Stanotte a Roma

Intervistato dal Radiocorriere Tv, Angela ha raccontato questo suo nuovo impegno ‘notturno’, valso 5 settimane di riprese: quantità da produzione cinematografica, giusto per dare un’idea dello sforzo che c’è dietro ogni appuntamento.

“Non mancheranno le sorprese in questo appuntamento. C’è il volto dei desideri e quello dei super desideri, luoghi che non potresti mai vedere pur venendo a Roma come turista. Andremo nella zona dell’Alberone, nel quartiere Appio Latino e vi porteremo sottoterra. Lì, sotto a un edificio degli anni Cinquanta c’è un’immensa catacomba. La definisco così impropriamente, perché non è solo una tomba cristiana, ma il luogo di sepoltura di una grande famiglia romana in cui c’erano mebri ebrei, cristiani e pagani. È una tomba gigantesca che ospita tanti affreschi tra loro differenti. Se rappresentano Ercole, lì era sepolto un pagano, se rappresentano l’Antico Testamento lì c’era un ebreo. È senza alcun dubbio una delle cose più belle del sottosuolo di Roma. Non è visitabile ed è aperta ai soli studiosi: un luogo da Indiana Jones. Ecco, lì porterei volentieri Harrison Ford (sorride)”.

La sfida più grande per Angela in questo speciale romano?

“Riuscire a rappresentare la realtà il più vicino possibile a come è realmente, mostrare il vero volto di questa città, trasmettere a chi ci seguirà le atmosfere che abbiamo percepito realizzando la puntata: quando cammini di notte sui sampietrini di un vicolo del centro l’emozione è grande. Senti il solo rumore dei tuoi passi, o dell’acqua di un nasone che cade sul selciato. Devi trasferirle con il cuore queste atmosfere. Noi ci stiamo provando e l’impegno è di tutti, dal regista Gabriele Cipollitti allo staff ci hanno messo tutti il cuore”.

La divulgazione di Alberto Angela è la quintessenza della conoscenza che vuole – e apre – le menti: se conosci, non puoi essere gretto; se sei curioso non puoi essere razzista. Ed è così che tra le pieghe – neanche tanto nascoste – dei suoi testi e dei suoi percorsi, Angela ricorda sempre quale sia il vero valore della conoscenza: l’apertura, la curiosità, lo scambio, che sono caratteristiche – come ci racconta – di Roma stessa.

“Roma non nasce, come altre città, da una comunità chiusa, che lì fa casa, ma attraverso l’unione di genti diverse. Roma nasce per mettere insieme persone dalle idee diverse, dalle religioni diverse. Sin dall’anno zero della sua reale fondazione, che va molto più indietro di quella che pensavano fosse i romani, riunisce persone che venivano da luoghi diversi. All’età di Nerone, potevi probabilmente definire l’80 per cento della gente extracomunitaria, eppure erano romani. Accadeva anche nella Roma medievale, papalina. Ed è così ancora adesso, pensiamo ai turisti, alla gente…”

Come seguire Stanotte a Roma in diretta tv e in live streaming la sera di Natale 2024?

Stanotte a Roma va in onda mercoledì 25 dicembre 2024 alle 21:30 su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.

Si tratta di una produzione Rai Cultura, diretta da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Marco Grizi, scritta da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto.

Dove e come vedere il ciclo di “Stanotte a…”

“Stanotte a Roma” è il decimo appuntamento del ciclo di ‘visite notturne’ di Alberto Angela per Rai 1. Tutti gli appuntamenti sono visibili su RaiPlay: di seguito l’elenco delle edizioni di “Stanotte a…” e i link per vederle in streaming video.