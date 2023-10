Luca Ravenna a Stasera c’è Cattelan, Carmine Del Grosso a Belve, Max Angioni a Le Iene Show. Nella stagione 2023-2024 la televisione generalista (e non solo) sta scoprendo una nuova generazione di comici, gli esponenti di quella stand up comedy proposta nei locali e nei teatri, mentre sul piccolo schermo resta confinata al canale satellitare Comedy Central, con l’omonimo programma Stand up comedy.

Va precisato tuttavia che non si sta registrando alcuna rivoluzione, solo una timida apertura al genere. Luca Ravenna ha proposto da Cattelan un’anticipazione del suo spettacolo Red Sox, che ha sbancato Milano registrando per giorni sold out al Teatro Lirico Gaber. Lo spettacolo, almeno per il sottoscritto che lo ha visto dal vivo, è divertentissimo.

Carmine Del Grosso (nel cv B come sabato e Battute?) invece nel programma di Francesca Fagnani non ha portato un monologo, ma ha realizzato una piacevole parodia delle interviste della conduttrice. Il numero è riuscito molto bene, in una trasmissione in cui molti comici normalmente fanno fatica.

Neanche Max Angioni a Le Iene Show fa lo stand up comedian, ma affianca per lo più Veronica Gentili. Esploso con la vittoria di Italia’s Got Talent nel 2021, i suoi tour registrano ottimi risultati e piace molto ai bambini. Nel cast ci sono anche Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Il programma di Davide Parenti ha aperto le porte al genere già da due anni, ospitando interventi di Laura Formenti, Daniele Gattano e Saverio Raimondo. Proprio quest’ultimo in Italia è uno dei capostipiti del genere, almeno per quanto riguarda la nuova generazione: il comico romano ha seguito Massimo Gramellini da Le parole su Rai 3 a In altre parole su La7.

A completare il quadro della stand up comedy nella tv generalista, Stefano Rapone ed Edoardo Ferrario, che fanno parte del cast di GialappaShow, in onda il lunedì sera su Tv8. Il primo propone il personaggio del ministro Galeazzo, il secondo le parodie di un podcaster e dello speaker di un Ted Talk.

Davanti a questa mini-ondata di nuovi comici, non è che lo streaming sia rimasto a guardare: nella nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney +, hanno fatto capolino Yoko Yamada (Zelig) e il rumeno Tiberio Cosmin.

LA TELEVISIONE? UN’OTTIMA VETRINA, MA MEGLIO SEGUIRLI A TEATRO

Come valutare quindi questa immissione di nuovi talenti nella tv generalista? Da un lato è un bene che il piccolo schermo e lo streaming traggano nuova linfa. Per esempio, in questo elenco non abbiamo citato Michela Giraud, ma la comica romana si era rivelata una perfetta conduttrice nell’appuntamento pomeridiano dei Seat Music Awards del 2021 su Rai1.

Dall’altro, c’è il rischio che i comici si sentano limitati dal piccolo schermo. Molti di loro non potrebbero mai pronunciare in televisione certe battute che a teatro funzionerebbero benissimo. Il consiglio per i telespettatori è di scoprirne quanti più possibili e poi di seguirli in tour.