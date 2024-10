TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 13 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, domenica 13 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 13 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Presa Diretta (ore 20.50) Si occuperà di criminalità organizzata e dell’intreccio tra economia legale e illegale la puntata di “PresaDiretta” in onda domenica 13 ottobre alle 21.40 su Rai 3, dal titolo “La mafia dei soldi”..

(ore 20.50) Si occuperà di criminalità organizzata e dell’intreccio tra economia legale e illegale la puntata di “PresaDiretta” in onda domenica 13 ottobre alle 21.40 su Rai 3, dal titolo “La mafia dei soldi”.. Italia 1 – Le Iene (ore 21.20) È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Le Fiamme Gialle le contestano una presunta evasione fiscale da circa un milione e mezzo di euro. La ragazza ai microfoni della trasmissione aveva già raccontato di essersi trasferita in Svizzera ad inizio del 2022 proprio per motivi fiscali. Alla luce delle recenti accuse Mady Gio, intervistata in esclusiva dall’inviato Gaston Zama, prova a fare chiarezza sulla vicenda.

(ore 21.20) È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Le Fiamme Gialle le contestano una presunta evasione fiscale da circa un milione e mezzo di euro. La ragazza ai microfoni della trasmissione aveva già raccontato di essersi trasferita in Svizzera ad inizio del 2022 proprio per motivi fiscali. Alla luce delle recenti accuse Mady Gio, intervistata in esclusiva dall’inviato Gaston Zama, prova a fare chiarezza sulla vicenda. La7 – Vajont (ore 21.30) La storia della terribile frana della diga del Vajont, che il 9 ottobre 1963 investi’ e distrusse interi paesi nel bellunese (Longarone, Erto, ecc.), costando la vita a quasi duemila persone. Si tratto’ di una tragica fatalita’ o di negligenza umana?

I programmi della sera in tv, 13 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Mother’s Day (film, ore 21:10) Le vicende di quattro donne e un uomo che ruotano attorno al legame materno, spesso conflittuale, ma sempre fortissimo.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) Le vicende di quattro donne e un uomo che ruotano attorno al legame materno, spesso conflittuale, ma sempre fortissimo. La5 (ch. 30) – Il ritorno di un amore (film, ore 21:15) L’ambiziosa Allison dovra’ fare i conti con i sentimenti irrisolti nei confronti del ragazzo che in passato le aveva spezzato il cuore. .

(ch. 30) – (film, ore 21:15) L’ambiziosa Allison dovra’ fare i conti con i sentimenti irrisolti nei confronti del ragazzo che in passato le aveva spezzato il cuore. . Cine 34 (ch. 34) – Fuochi d’artificio (film, ore 21:10) Il trentenne Ottone incontra alle Maldive uno psicanalista e gli racconta come ha fatto a trovare l’anima gemella e a portarla con se’ su quella splendida isola. Regia di L. Pieraccioni

I programmi della sera in tv, 13 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Aqualman e il regno perduto (film, ore 21:15) Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un’improbabile alleanza.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un’improbabile alleanza. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Caterina va in città (film, ore 21:00) Commedia di Paolo Virzi’ con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s’immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Commedia di Paolo Virzi’ con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s’immerge nelle contraddizioni sociali della capitale. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) Ammore e malavita (film, ore 21:00) Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Serena Rossi in una black comedy musicale dei Manetti bros. Napoli: un boss si finge morto per cambiare vita, ma una testimone rovina i suoi piani