TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 14 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, lunedì 14 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 14 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Lo Spaesato (ore 21.20) il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nell’ultima puntata sarà a Tricase, paese nell’estrema punta del Salento..

(ore 21.20) In nomination Amanda, Clayton. Helena, Julia, Michael e Tommaso. Chi dovra’ abbandonare la casa stasera? Tv8 – Io prima di te (ore 21.30) Emilia Clarke e Sam Claflin in un’emozionante pellicola tratta dall’omonimo bestseller. un giovane costretto su una sedia a rotelle ritrova la gioia di vivere grazie alla sua assistente..

I programmi della sera in tv, 14 ottobre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Il Colore Viola (film, ore 21:10) Tratto da un romanzo premio Pulitzer. Una donna di colore lotta per ritrovare la sua identita’ dopo anni di abusi da l padre e non solo. Regia di S. Spielberg.

(ch. 30) – (ore 21:15) La coppia Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un successo editoriale di N. Sparks. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano. Rai Premium (ch. 25) – Due cuori e un tesoro (film, ore 21:20) La società immobiliare per cui lavora, affida a Belinda il compito di acquisire un vecchio edificio che si trova nella cittadina in cui è nata, da cui manca da tanti anni ed in cui ancora abita suo padre.

I programmi della sera in tv, 14 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Volare (film, ore 21:15) Margherita Buy dirige e interpreta una commedia sulla paura del volo. A causa dell’aviofobia, l’attrice di talento Anna Bettini rischia di perdere l’occasione della sua vita.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) 2 matrimoni alla volta (film, ore 21:00) Sequel della commedia francese di successo ‘Alibi.com’. Dopo aver liquidato la sua ‘agenzia di bugie’, Greg chiede a Flo di sposarlo, ma prima sara’ costretto a inscenare un ultimo alibi