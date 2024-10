TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 16 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 16 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 2 – The Good Doctor (ore 21.30) Ultimo appuntamento di stagione per la popolarissima serie. In un finale ricco di emozioni, il geniale e autistico dottor Shaun Murphy saluta i suoi spettatori che finora lo hanno seguito nel suo percorso di crescita personale: da specializzando in chirurgia è diventato non solo un medico di successo al St. Bonaventure Hospital, ma anche un marito, un padre e un amico per i colleghi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.

(ore 21.30) Stasera i talenti in gara sono 22. Chi dovrà abbandonare lo show questa volta? Gerry Scotti, insieme ai giudici ed ai capi squadra, ci conduce in una serata ricca di emozioni. La7 – Una giornata particolare (ore 21.30) Le Cinque Giornate di Milano – Aldo Cazzullo viaggia nell’Italia Risorgimentale per rivivere il periodo da 18 al 22 marzo 1848, le Cinque Giornate di Milano che cambiarono la storia.

I programmi della sera in tv, 16 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Quello che tu non vedi (film, ore 21:10) Durante il suo ultimo anno di liceo, al giovane Adam viene diagnosticato un grave disturbo schizofrenico: ritenuto pericoloso, il ragazzo viene espulso dalla scuola. Con l’aiuto della madre, e di una terapia farmacologica, Adam ritrova equilibrio, si iscrive a un altro liceo e conosce Maya, brillante e carina, della quale s’innamora. Ma gli effetti collaterali dei farmaci si faranno sentire e il giovane dovrà decidere se raccontare alla ragazza tutta la verità.

(ch. 34) – (ore 21:05) Ultima, spassosa commedia firmata da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme e C. Buccirosso. Una banda di “aspiranti” ladri vuole rubare il tesoro di San Gennaro. Rai 5 (ch. 23) – Amy Winehouse live at Shepherd’s Bush Empire (film, ore 22:15) La sua voce inconfondibile, il suo stile originalissimo, capace di unire “rhythm and blues”, soul, jazz e rock, la sua eccentricità e la sua sregolatezza l’hanno fatta conoscere in tutto il mondo. Ma è stato soprattutto il suo straordinario talento ad averla consacrata tra le stelle internazionali della musica di oggi, come dimostra uno dei più bei concerti “live” della sua carriera.

I programmi della sera in tv, 16 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Independent: Complotto per la casa bianca (film, ore 21:15) John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

