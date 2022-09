Da giovedì 29 settembre, su Comedy Central, canale 129 di Sky e in streaming su NOW, avrà inizio la nuova stagione di Stand Up Comedy, il programma comico in onda dal 2014 giunto alla nona edizione.

Il programma andrà in onda a partire dalle ore 23, con due episodi a settimana.

In questa nuova edizione del format che ha contribuito a lanciare questo genere comico in televisione, troveremo volti noti del panorama della stand up comedy in Italia ma anche nuovi comedian.

I protagonisti del primo doppio appuntamento di giovedì 29 settembre saranno Stefano Rapone, tra i più bravi comici italiani attualmente in circolazione, Francesco Mileto e, a seguire, Saverio Raimondo, tra i big della stand up comedy, e Nicolò Falcone.

I comici che vedremo nel secondo appuntamento, in onda giovedì 6 ottobre, invece, saranno Francesco De Carlo, anche lui presente fin dalla prima edizione con il gruppo Satiriasi, fondato da Filippo Giardina (anche lui protagonista di quest’edizione), e Sofia Gottardi e, a seguire, Luca Ravenna e Pietro Casella.

Gli altri comici che vedremo nel corso delle puntate successive saranno John Vincent, Nathan Kiboba, Pietro Casella, Stefano Gorno, Velia Lalli, Carmine Del Grosso, Laura Formenti, Giorgia Fumo, Pietro Sparacino, Daniele Fabbri, Davide Mafrica, Edoardo Ferrario e Daniele Tinti.

Stand Up Comedy Rehab: la seconda stagione

Il programma avrà anche uno spin-off sul canale YouTube di Comedy Central, dal titolo Stand Up Comedy Rehab, giunto alla seconda edizione.

In questo format, il comico Renato Minutolo, nei panni dello psicanalista Massimo Recanati, aiuterà 8 stand up comedian che non vogliono più salire sul palco a causa di un “attacco di politicamente corretto”, una riflessone ironica sul politicamente corretto dilagante in Italia.

I comici protagonisti di questo spin-off saranno Laura Formenti, Sofia Gottardi, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso, Stefano Gorno, Francesco Mileto e Velia Lalli.