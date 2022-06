Comedy Central Presents torna con una nuova edizione che andrà in onda a partire dal prossimo 20 giugno, in prima serata, ogni lunedì sera, alle ore 21 su Comedy Central, canale 129 di Sky. Il programma sarà disponibile anche in streaming su NOW.

I quattro spettacoli comici con i quali Comedy Central riporterà il teatro comico in televisione sono stati registrati allo Spirit de Milan e vedranno protagonisti Davide Calgaro, Eleazaro Rossi, Arianna Porcelli Safonov e i The Pozzolis Family.

Nel 2021, nell’edizione scorsa di Comedy Central Presents, abbiamo visto gli spettacoli di Peppe Iodice, Barbara Foria, I Pirati dei Caruggi, Dado, Enzo Paci, Pino e gli Anticorpi, Maria Pia Timo e Max Pisu.

Comedy Central Presents: i quattro appuntamenti

Il protagonista della prima puntata, come scritto in apertura, sarà Davide Calgaro, tra i nuovi comici che abbiamo visto nel corso dell’ultima edizione di Zelig, andata in onda su Canale 5 lo scorso autunno. Nei suoi monologhi, Davide Calgaro racconta la vita nel quartiere di Milano in cui è cresciuto, parlando della fine dell’adolescenza e di tutte le altre difficoltà dell’essere giovani. Il suo spettacolo sarà trasmesso online in simultanea sull’account Facebook e sul canale YouTube di Comedy Central.

Eleazaro Rossi, volto della stand up comedy visto nell’ultima edizione de Le Iene Show insieme a Max Angioni, sarà il protagonista della seconda puntata, in onda il prossimo 27 giugno, con lo spettacolo autobiografico The Eleazaro Experience.

Lunedì 4 luglio, invece, sarà il turno di Arianna Porcelli Safonov con lo spettacolo Egozoico, una selezione di monologhi incentrati sull’egocentrismo.

La nuova stagione di Comedy Central Presents si chiuderà con The Pozzolis Family ossia Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione (tra i concorrenti della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori) e con il loro spettacolo The Pozzolis Family Uncut, con monologhi, sketch e canzoni incentrati sulla famiglia e sui figli.

Altri contenuti saranno disponibili in esclusiva sui canali social di Comedy Central come un monologo inedito della stand up comedian Laura Formenti.