Fonte: No Ju-han/Netflix

Togliamoci subito ogni dubbio: sì, Squid Game 3 ci sarà. Il mistero, piuttosto, per ora rimane -oltre che sulla trama, ovviamente- sull’uscita della terza ed ultima stagione della serie tv sudcoreana diventata la più vista di sempre su Netflix. Eppure, qualche anticipazione su Squid Game 3 c’è già: scopriamole insieme.

Squid Game 3, la terza stagione ci sarà

Il rinnovo da parte di Netflix per una terza stagione di Squid Game risale all’estate scorsa, quando Hwang Dong-hyuk, regista e creatore della serie, aveva annunciato quando avremmo potuto vedere la seconda stagione (disponibile dal 26 dicembre 2024).

Non solo: Squid Game 3 sarà l’ultima stagione della serie, quella in cui tutti i nodi verranno al pettine ed in cui scopriremo -speriamo- se il protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) riuscirà a fermare una volta per tutte questi terribili giochi che mettono a rischio la vita di centinaia di persone disperatamente alla ricerca di denaro.

Quando esce Squid Game 3?

Sulla data di uscita della terza ed ultima stagione, invece, vige ancora il mistero: Netflix non ha infatti comunicato né il numero di episodi della stagione finale (la prima era composta da nove puntate, la seconda da sette) né quando li vedremo.

Una cosa, però, è certa: Squid Game 3 uscirà su Netflix nel corso del 2025, essendo stata girata “back to back” con la seconda stagione, ovvero subito dopo le riprese di Squid Game 2. Se l’uscita sarà in primavera, estate, autunno o a fine anno, resta ancora da capire. La prima stagione era uscita a settembre 2021, mentre la seconda a dicembre 2024, poco più di tre anni dopo. Per la terza, dovremo aspettare di meno.

Le anticipazioni di Squid Game 3

Le foto di Squid Game 2 Guarda le altre 27 fotografie →

-Attenzione: spoiler sul finale della seconda stagione-

Cosa dovremo aspettare da Squid Game 3? Ovviamente la trama è top secret, ma dal finale della seconda stagione possiamo già intuire qualcosa. Innanzitutto, si consumerà la sfida finale tra Gi-hun e Front Man (Lee Byung-hun), che il protagonista ha già conosciuto sotto le spoglie del giocatore 001, senza sapere di avere di fronte a sé il suo acerrimo nemico.

Lo stesso gioco subirà inevitabilmente delle ripercussioni, dopo la rivolta (fallita) degli stessi giocatori contro le Pink Guards. Ora il protagonista è al suo punto più basso di sempre, come spiegato dal creatore della serie:

“I suoi tentativi di porre fine al gioco sono falliti, in due modi. Non è riuscito a convincere i suoi compagni giocatori a fermare Squid Game tramite votazione. Poi, Gi-hun ha fallito nel tentativo di usare la potenza fisica e la forza per affrontare coloro che ospitavano il gioco”.

“Crederà ancora di riuscire a convincere gli altri e andarsene insieme o porre fine al gioco?”, si chiede Hwang. “O cederà e diventerà una persona completamente diversa?”. Da queste domande comincerà la terza ed ultima stagione di Squid Game.

Ci sono, però, altre due questioni rimaste sospese. Una riguarda il nuovo personaggio di No-eul (Park Gyu-young), che inizialmente sembrava destinata a diventare una giocatrice e che, a sorpresa, abbiamo scoperto essere stata arruolata come Pink Guard. Il suo modo di lavorare, però, uccidendo tutti i giocatori in fin di vita per farli soffrire di meno, va contro le regole dei piani alti, rendendola un nemico interno al sistema.

Poi, c’è da scoprire il destino di Jun-ho (Wi Ha-jun): il poliziotto, sopravvissuto allo sparo di Front Man (ovvero il fratello che stava disperatamente cercando e per cui si era infiltrato tra le guardie) nel finale della prima stagione, cerca con l’aiuto di Gu-hun di trovare l’isola in cui si svolgono le gare. Ma nell’ultima puntata scopriamo che il capitano dell’imbarcazione con cui sta perlustrando il mare è una talpa e sta lavorando contro di lui.

Infine, c’è la scena post credit, con la bambola gigante di “Un due tre stella” protagonista di un nuovo gioco, affiancata da un’altra bambola che raffigura un bambino. Pochi secondi che, però, hanno già messo in fibrillazione i fan di Squid Game, pronti a scoprire l’atto finale di una serie già entrata nella Storia.