Lodovica Comello ed Enzo Miccio tornano con nuove puntate del programma che fa “sfidare” dieci agguerrite spose in cerca dell’abito dei sogni

Spose in affari su Real Time, le nuove puntate: come funziona, conduttrice, come vendere l’abito e casting

Torna, con nuovi episodi, Spose in affari, il programma di Real Time che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi e che affianca alla ricerca dell’abito da sposa da parte di una futura moglie una vera e propria asta per aggiudicarsi quello che potrebbe diventare l’abito perfetto per una giornata perfetta. Ogni puntata una storia differente e numerose emozioni, ma anche risate e “sfide” all’ultima offerta. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando va in onda Spose in affari?

Il programma va in onda da mercoledì 28 agosto 2024, tutti i mercoledì, alle 21:30 su Real Time.

Spose in affari, puntate

Tutte le puntate del programma si possono vedere anche in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Spose in affari, come funziona

Ormai è risaputo che negli armadi di tutta Italia si nascondono abiti da sposa che rappresentano, per chi li possiede, grandi sogni realizzati o terribili incubi da dimenticare. Usati al massimo una volta, potranno ora avere una seconda vita e rendere felici tante promesse spose, oltre ai portafogli di chi decide di liberarsene mettendoli all’asta.

In ogni puntata sono venduti tre diversi abiti e un gruppo di future spose decise e “agguerrite”, che hanno un unico obiettivo: aggiudicarsi all’asta l’abito perfetto per il grande giorno. Le venditrici sono donne di ogni età, ognuna con una storia da raccontare.

A stabilire il valore degli abiti Enzo Miccio, mentre Lodovica Comello, con la grazia e l’ironia che la contraddistinguono, conduce le aste e guida le spose nel loro acquisto. Uno dei tre abiti è il cosiddetto “abito al buio”: un vestito scovato da Enzo che, grazie alla sua expertise, subisce una trasformazione straordinaria e diventa un pezzo unico e irripetibile. Al termine di ogni asta la sposa che è riuscita ad aggiudicarsi la vendita, indossa il suo “nuovo” abito di fronte ad amici e parenti.

Spose in affari, come vendere l’abito

Se siete delle spose che vogliono mettere in vendita il proprio abito tramite il programma, vi basta andare sul sito di Blu Yasmine, la casa produttrice di Spose in Affari, nella sezione “Casting”. Nella parte dedicata ad “abiti da sposa”, bisogna cliccare su “casting venditrici” e lasciare i propri dati.

Spose in affari, casting

Se volete partecipare al programma come spose in cerca dell’abito, basta andare sul sito di Blu Yasmine, nella sezione “Casting”. Nella parte dedicata ad “abiti da sposa”, bisogna cliccare su “casting acquirenti” e lasciare i propri dati.

Spose in affari, conduttrice

Il programma è condotto da Lodovica Comello, attrice, cantante e presentatrice. Nata nel 1990, ha cominciato la sua carriera come attrice nella serie Violetta (era Francesca), per poi proseguire come cantante, rilasciando numerosi singoli e conduttrice tv.

Ha presentato sei edizioni di Italia’s Got Talent, Singing in the car ed ha recitato nella comedy televisiva Tipi da crociera. È anche conduttrice del podcast L’Asciugona, dedicato al tema della gravidanza e della maternità. Con lo stesso titolo ha anche scritto un libro.

Spose in affari, Enzo Miccio

Nel programma è presente anche il wedding planner Enzo Miccio, a cui spetta il compito di valutare gli abiti da sposa e di mettere mano ad alcuni di essi. Miccio è famoso per aver partecipato a Ma come ti vesti? ma anche per essere stato concorrente e co-conduttore di Pechino Express.

Spose in affari, replica

Il programma può essere visto anche in replica il sabato sera, dalle 19:00 alle 21:30, sempre su Real Time.