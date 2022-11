Italia 1 torna a proporre una nuova sketch comedy, vale a dire una serie, dalla durata breve, ambientata in un luogo fisso ed in cui i personaggi si ritrovano a dover affrontare varie situazioni nell’arco di pochi minuti, sempre con l’obiettivo di fare ridere il pubblico. Tipi da crociera appartiene proprio a questo genere: e come si evince dal titolo, il tutto avviene a bordo di una nave da crociera. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Tipi da crociera, quando va in onda?

La serie tv va in onda su Italia 1 a partire da lunedì 21 novembre 2022, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18:20, poco prima di Studio Aperto. Da gennaio, però, andrà in onda una versione rieditata della serie, con contenuti inediti, ogni sabato pomeriggio, alle 13:50.

Tipi da crociera, la trama

Nel corso di un viaggio in mare aperto un gruppo di amici, membri dell’equipaggio della nave, cercheranno di rendere perfetta la vacanza dei loro ospiti, affrontando con destrezza gli inevitabili imprevisti. Inoltre, dovranno fare i conti con loro stessi, mettendosi in gioco e seguendo un personale percorso interiore, che li porterà a crescere e maturare.

Sulla nave MSC Bellissima, in un susseguirsi di incombenze quotidiane, problemi apparentemente insormontabili e colpi di scena, i giovani formeranno una squadra sempre più solida, sostenendosi in continuazione e imparando a conoscersi e a volersi bene.

Tipi da crociera, il cast

A guidare il cast sono Lodovica Comello, che il pubblico televisivo conosce per essere stata Francesca nella serie Violetta e la conduttrice per sei stagioni di Italia’s Got Talent, e Nicolas Vaporidis, attore lanciato da “Notte prima degli esami” e vincitore de L’Isola dei Famosi 2022. Da segnalare anche la presenza di Nicholas Zerbini, noto per essere l’interprete di Luca in Skam Italia.

Lodovica Comello è Alice, solare e socievole direttrice di crociera;

Nicolas Vaporidis è Giorgio, tranquillo addetto alla pulizia delle stanze, in realtà talentuoso musicista;

Gennaro Cassini è Luca, lo svagato barista;

Nicholas Zerbini è Fabio, il maldestro ed esuberante animatore;

Erica Del Bianco è l’astuta e seduttiva responsabile dell’area spa.

Tipi da crociera, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono trenta, ciascuno della durata di circa quattro minuti. Italia 1 li manda in onda dal lunedì al venerdì, per un totale di sei settimane. L’ultima puntata va quindi in onda il 30 dicembre. Da gennaio, però, la serie sarà riproposta in una versione rieditata il sabato pomeriggio.

Tipi da crociera, regia e progetto

Alla regia della sketch comedy c’è Elia Castangia, già dietro la macchina da presa per Scatola nera. Il progetto è frutto dell’azione sinergica tra l’editore RTI e Brand On Solutions, team dedicato alle iniziative speciali di Publitalia ’80, Mediamond e Digitalia ’08, in collaborazione con MSC Crociere. La casa di produzione è On Air.

Tipi da crociera, su quale nave è girato?

La serie è girata sulla nave MSC Bellissima, nave che si sviluppa su diciannove ponti e che dispone di bar, ristoranti, piscine, spa, una galleria di negozi, sale giochi ed aree di intrattenimento. La sua nave gemella è la MSC Meraviglia.

Tipi da crociera su Mediaset Infinity

Otre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere Tipi da crociera in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.