Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022 (VIDEO)

La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata vinta da Nicolas Vaporidis. Alla sua prima volta in un reality show, per l’attore romano 33enne reso popolare da Notte prima degli esami ora è il momento della notte del trionfo. Contro Luca Daffrè, Nicolas è riuscito ad aver la meglio con l’87% del televoto rispetto al 13% del modello.

Nicolas è il vincitore di questa edizione dell'#Isola!! 🏆 pic.twitter.com/VNdZN1fU92 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 27, 2022

Per Vaporidis la strada per la finale non è stata mai affrontata come una passeggiata. Animo da vero naufrago, Nicolas ha vissuto giorno per giorno costruendo l’esperienza con emozioni contrasanti. Gli scontri non sono mancati, inizialmente per il gruppo dei naufraghi l’attore è stato quasi come un ostacolo, tanto da diventare un ‘caso’ delle prime puntate, prima di diventare un punto di riferimento. Non sono mancati nemmeno gli affetti come, ad esempio, quelli stretti con Edoardo e Guendalina Tavassi o Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro.

Le parole di Nicolas poco prima del verdetto:

Sono entrato per la prima volta in un reality ma non capivo il meccanismo. Io ho fatto le cose d’istinto, d’impulso. L’unica strategia è stata quella di proteggere le persone a cui mi sono affezionato. Forse avrei dovuto adottare strategie, ma non l’ho fatto. La mia Isola non è una rivincita nei confronti di nessuno, è stata una sfida. Se non avessi fatto questo programma mi sarei pentito. Cinque, dieci anni fa non avrei accettato l’Isola. Avevo paura, ma ho superato tutto. Sono felice di essere arrivato qui.

Sul podio è salita anche Carmen di Pietro posizionandosi al terzo posto. Seguono: al quarto posto Mercedesz Henger, protagonista di una sorpresa da sua madre Eva; in quinta posizione troviamo Maria Laura De Vitis arrivata in corso di programma e appena reduce dalla vittoria a La pupa e il secchione show; infine in sesta posizione il cugino di campagna Nick Luciani.