Splendida Cornice, il programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, torna anche nel 2025. Il programma è ormai diventato un appuntamento fisso del giovedì sera per numerosi telespettatori, che trovano nelle folli e divertenti idea proposte, occasioni di scoperta, confronto e di approfondimenti culturali fuori dai soliti schemi. Curiosi di saperne di più? Continuate a leggere!

Splendida Cornice 2025: ospiti stasera

9 gennaio 2025

Tra gli ospiti della prima puntata del nuovo anno il musicista e compositore Dardust con il nuovo disco “Urban Impressionism”, Renzo Rubino, il cantautore Sergio Caputo, l’attrice spagnola Angela Molina, Lina Sastri accompagnata dal pianista Adriano Pennino, il giornalista e saggista Marco Brando, autore del libro “Medi@evo”, e, in collegamento dalla Groenlandia, lo scrittore, esploratore e alpinista italiano Robert Peroni. E ancora Paolo Conticini, l’esperto d’arte Alessandro Rosa, la collezionista d’arte Ada Egidio (tra i protagonisti di Cash or trash-Chi offre di più) e il conduttore radiofonico e componente della Gialappa’s Band, Giorgio Gherarducci. Alla lampada di Splendida Cornice il fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti.

Quando va in onda Splendida Cornice 2025?

La seconda parte della terza edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, alle 21:25, su Raitre, confermando la sua posizione in palinsesto delle precedenti edizioni.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Quando finisce Splendida Cornice 2025?

Il programma va in onda fino alla primavera.

Splendida Cornice: di cosa parla?

Il programma propone anche nella terza edizione due ore e mezza di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. E di contaminazione: alto e basso, umorismo e conoscenza, cultura e incultura. Tutti ingredienti di un racconto sorprendente, persino per chi lo fa.

Splendida Cornice rappresenta la sfida di Geppi Cucciari di coniugare cultura e divertimento in un unico spettacolo televisivo. Un mix elegante e coinvolgente e al tempo stesso profondo e scoppiettante che promette di sorprendere il pubblico.

Splendida Cornice 2025, ospiti fissi

Geppi Cucciari si fa affiancare anche nelle puntate del 2025 da un gruppo di personaggi, ognuno con un compito preciso. Nel corso delle puntate si alternano in studio il linguista Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, lo specialista di ecologia Matteo Renzi, il “sumerologo” Maurizio Viano e Giovanni Di Iacovo, membro del Mensa, l’avvocata civilista, scrittrice e conoscitrice delle problematiche sentimentali Ester Viola,lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone, la professoressa di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza, l’esperta di Botanica Simonetta Bagella, il docente di Storia dell’Alimentazione Alberto Grandi, la psicologa ed esperta di affettività tra adolescenti Loredana Cirillo, l’esperto di cinesica Giovanni Manetti, l’esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato, la pediatra Paola Di Turi e Giampaolo Perna, professore ordinario di psichiatria.

Presenti anche il divulgatore Roberto Mercadini (a cui si chiede di costruire un racconto da una parola indicata dagli spettatori sui social network) il professore d’italiano Andrea Maggi, pronto ad intervenire nel corso del programma per sottolineare eventuali errori grammaticali commessi dalla conduttrice o dagli ospiti.

Splendida Cornice 2025, coreografo

Il programma ha anche un corpo di ballo, a cominciare dalla sigla, diretto da Kledi Kadiu, ballerino e coreografo noto anche per aver partecipato come professionista ad Amici di Maria De Filippi.

Come partecipare come pubblico a Splendida Cornice?

Il pubblico è anche parte attiva del programma, dal momento che compone un panel di categorie demografiche Gfk. Lo studio ospita 120 spettatori: per partecipare basta inviare una mail a splendidacornice@rai.it.

Splendida Cornice 2025 è in diretta?

No, il programma è registrato.

Dove viene girato Splendida Cornice?

Il programma è registrato negli Studi di Corso Sempione 27, a Milano, una delle storiche sedi Rai.

Chi conduce Splendida Cornice?

Il programma è condotto fin dalla prima edizione da Geppi Cucciari. Nata a Cagliari, si è fatta conoscere al grande pubblico come cabarettista grazie a Zelig, per poi specializzarsi anche nella conduzioni di programmi tv, come G’Day, Per un pugno di libro, Rai Pipol e Che Succ3de? Recita anche a teatro ed in numerosi film.

Chi veste Geppi Cucciari in Splendida Cornice?

Ogni puntata, la conduttrice indossa abiti molto belli ed eleganti, frutto del lavoro di Antonio Marras, stilista di Alghero e punto di riferimento per gli indumenti indossati da Geppi Cucciari nei suoi programmi ed in varie occasioni.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice 2025, regia e autori

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi.

A cura di Antonella Vecchiariello e Michela Di Blasi. Produttore esecutivo per Itv Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Elena Milani; capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna, le scene di Maurizio Zecchin.

Splendida Cornice, puntate autunno 2024

19 dicembre 2024

Ospiti di quest’ultima puntata prima della pausa natalizia sono Pif, il regista Giovanni Veronesi per parlare del suo ultimo lavoro, “Valanga Azzurra”, docufilm sulla leggendaria nazionale italiana di sci alpino degli anni ’70, assieme ad uno dei protagonisti e campione, Pietro Gros. Inoltre, ci saranno il pianista e compositore premio Oscar, Nicola Piovani, autore del libro “La Musica è pericolosa”; Vanessa Scalera, tra le protagoniste del nuovo film di Ferzan Ozpetek, “Diamanti” e l’attrice Federica Fracassi. Alla “lampada” la fumettista Beatrice Tassone. Spazio alle performance dal vivo con la danza di Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala, la musica di Elio e Storie Tese con il nuovo singolo “Natale in Trincea”, l’esibizione dei The Swingles, il gruppo vocale a cappella di fama internazionale e vincitore di diversi Grammy Awards, e, in vista delle feste natalizie, gli zampognari Stefano e Felice Torre.

12 dicembre 2024

Tra gli ospiti Caterina Guzzanti, in tournée con il suo spettacolo “Secondo lei”, gli attori Salvatore Esposito e Silvia D’Amico, protagonisti della serie Piedone-Uno sbirro a Napoli, ispirata al grande Bud Spencer, il regista e conduttore Jocelyn Hattab, la giornalista Giovanna Botteri e la scrittrice, fotografa e sceneggiatrice Valérie Perrin. Dal mondo musicale, Frankie hi-nrg mc che regala al pubblico una rivisitazione del suo celebre brano “Quelli che ben pensano” e il cantautore britannico Jack Savoretti, in Italia per il tour “Notti Romantiche”. E ancora, le attrici Irene Maiorino e Sara Drago, la giornalista e scrittrice Angela Frenda, autrice del libro “Una torta per dirti addio”, il regista e conduttore Pino Strabioli, e, in collegamento, il direttore del Bud Spencer Museum di Berlino, Matteo Luschi. Alla postazione lampada, ci sarà il fumettista Manuele Fior. Non mancano inoltre le performance dal vivo con l’esibizione degli Stomp, il gruppo britannico di percussionisti, ballerini e performers.

5 dicembre 2024

Ospiti di questa puntata sono Silvio Orlando, Luca Argentero e Stefano Accorsi, quest’ultimo protagonista di The Bad Guy 2 e nel cast dei film “Il treno dei bambini” di Cristina Comenicini e “Diamanti” di Ferzan Ozpetek. Germano Lanzoni, al cinema nei panni del “Signor Imbruttito” con “Ricomincio da taaac” e l’attore, regista e scrittore Antonio Rezza, in tournée con lo spettacolo “Bahamuth”. E ancora, gli scrittori Maurizio De Giovanni ed Enrico Deaglio, nelle librerie con “C’era una volta in Italia”, Giuseppe Catozzella e la co-regista Deka Mohamed Osman del film “Non dirmi che hai paura” tratto dall’omonimo romanzo di Catozzella. Inoltre, è presente il giornalista Marco Vizzardelli, loggionista del Teatro alla Scala celebre per aver gridato “Viva l’Italia antifascista” durante la prima dello scorso anno, mentre alla postazione lampada c’è il fumettista Giovanni Freghieri. Spazio poi alla musica con Simona Molinari e la performance del tenore Ramtin Ghazavi accompagnato dalle note di Carlo Centemeri.

28 novembre 2024

Tra gli ospiti di Geppi Cucciari, ci sono Elena Sofia Ricci, Piero Dorfles, Marco D’Amore, prossimamente al cinema protagonista del film “Criature”; Anna Ammirati, nei cinema con “Napoli – New York”, il nuovo film di Gabriele Salvatores, e l’attrice e comica Alessandra Ierse. E ancora, l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani e il fumettista e sceneggiatore Igort. Spazio alle performance dal vivo con un omaggio a Mina del ballerino Tommaso Stanzani, l’eleganza del balletto de Les Étoiles e le esibizioni di Giulia Mei e Angelica Schiatti, in arte Angelica. Nel corso della puntata, inoltre, un collegamento speciale con il Museo Poldi Pezzoli per seguire il restauro del celebre “Ritratto di giovane donna” di Pietro del Pollaio.

21 novembre

Ospiti della puntata lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, il regista e conduttore Pino Strabioli e Gianrico Carofiglio con la sua ultima opera dal titolo “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. Durante la serata, inoltre, l’imprenditore e conduttore Paride Vitale, autore del libro “D’Amore e D’Abruzzo. Guida sentimentale alla regione più bella del mondo”, e lo scrittore Marco Balzano nelle librerie con “Bambino”. Dal mondo della musica interverranno il violinista David Garrett, che presenta il suo ultimo disco “Millennium Symphony”, il cantautore e compositore Dario Baldan Bembo, e le cantautrici, questa volta presenti in veste di autrici, Levante, con il suo nuovo libro “Opera quotidiana” e Chiara Iezzi, nelle librerie con “Sisters”. E ancora, nel corso della puntata, l’Orchestra Sinfonica in collegamento dall’Auditorium di Milano e Paolo di Paolo in collegamento dalla Fontana di Trevi, a Roma.

14 novembre

Tra gli ospiti Fabrizio Bentivoglio, attualmente al cinema nei panni di Luigi Pirandello nel film “Eterno Visionario”; l’attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo “Perdere tempo mi viene facile”; il Premio Strega Sandro Veronesi, con la sua ultima opera letteraria intitolata “Settembre nero” e Irene Grandi per presentare il nuovo “Fiera di me tour”. E ancora, una serata ricca di campioni sportivi con l’ex pilota di motociclismo, quindici volte campione mondiale, Giacomo Agostini; l’ex tennista Ilie Nastase, protagonista del documentario “Nasty” attualmente nelle sale, e Novella Calligaris, ex nuotatrice, per un omaggio al programma La Domenica Sportiva. In studio anche il critico d’arte e curatore Francesco Bonomi, in collegamento da Palazzo Reale direttamente dalla mostra dedicata a Enrico Baj, e l’illustratrice Stefania Sbrighi. Spazio poi alla musica classica con Robinson McClellan, curatore musicale noto per il recente ritrovamento di un manoscritto inedito di Chopin, Iacopo Cividini del Mozarteum in collegamento da Salisburgo e Carlo Centemeri che, sulle note degli inediti di Chopin e Mozart, accompagna una performance dell’Accademia Ucraina di Balletto. Dalla musica classica si passerà alla Disco con Pierluigi Giombini, compositore e musicista italiano, tra i pionieri della Italo Disco anni ’80, noto per successi come “I Like Chopin”.

7 novembre

Ospiti della puntata sono lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, l’attore e conduttore Claudio Bisio, lo scrittore Paolo Di Paolo, il drammaturgo Andrea Pennacchi e il musicista Paolo Fresu. Inoltre, intervengono l’esperta di comunicazione politico-elettorale Martina Carone, la cantante Kimia Ghorbani, la giornalista Pegah Moshir Pour e il regista israeliano Eran Riklis, che ha diretto il film “Leggere Lolita a Teheran”. E ancora, Don Most e Anson Williams, indimenticabili interpreti di Ralph e Potsie nella serie cult degli anni ’80 Happy Days e, in collegamento da Valencia, il fumettista Paco Roca. Infine, spazio alla danza con la performance di Alessandro Cavallo in un estratto dalle “Sette danze greche” di Béjart.

31 ottobre

Il programma ospita il premio Oscar Paolo Sorrentino, nei giorni del grande riscontro in sala di “Parthenope”. A seguire, Monica Guerritore, protagonista di Inganno, serie di successo dove vengono rotti i tabù sull’amore maturo. L’attrice arriva in studio accompagnata dal taxi di Red Sox, Roberto Mantovani – noto per il suo impegno contro la violenza sulle donne – che in questi giorni ha subito atti vandalici proprio sulla sua vettura. E ancora un collegamento con la libreria Potlatch di Milano, dove un gruppo di signore si riunisce per condividere letture erotiche. Spazio, inoltre, alla musica con Vinicio Capossela per una suggestiva performance natalizia, mentre Elio e Rocco Tanica omaggiano Fellini con il loro brano “Il Circo Discutibile”. Nel corso della puntata Luigi Manconi, autore del libro “La scomparsa dei colori”, racconta cos’è per lui la cecità, ma anche del suo amore per la musica, temi condivisi con l’artista ipovedente Noè Socha, che si esibisce con la sua chitarra.In studio anche l’attore Giuseppe Scoditti e Lina Simons, musicista napoletana di origini nigeriane e, a seguire, David Parsons e Zoey Andreson della compagnia di danza moderna Parsons Dance per una suggestiva performance di ballo.

24 ottobre

Ospiti della puntata sono Brunori Sas, Pif, il fumettista Leo Ortolani e Angela Isaac, protagonista di un recente atto di coraggio durante l’alluvione a Catania. A loro si aggiungono il giornalista e storico Paolo Mieli e Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno. Inoltre, spazio alla danza con la performance di Arianna Capodicasa e alle esibizioni musicali della cantautrice Angela Schiatti e di Giulia Mei, che presenta il suo brano “Bandiera”. E ancora, collegamenti speciali, direttamente dal backstage del Forum di Assago con alcuni degli artisti del Concerto della Pace, e con il Museo della Scienza di Milano, dove è protagonista il sottomarino Toti.