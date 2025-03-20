Gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 20 marzo 2025, di Splendida Cornice, il programma in onda su Rai 3 dalle 21:20. Alla guida del programma, che unisce cultura e intrattenimento, c’è Geppi Cucciari, affiancata da un corpo di ballo, una band e alcune presenze fisse che rispondono alle curiosità del pubblico sulle proprie materie di competenza.

Splendida Cornice, ospiti 20 marzo 2025

La musica con Rkomi, Meg e Tonino Carotone

Tanta musica in questa puntata, con Rkomi con il singolo sanremese “Il ritmo delle cose”, la cantautrice Meg ed i cantautori Tonino Carotone e Giulio Wilson, per presentare il loro album dal titolo “Mondo DiVino”. Non mancherà, inoltre, la musica della pianista Beatrice Rana, che incanterà il pubblico con un brano tratto dal suo nuovo album “Bach Keyboard Concertos”, in concerto dal 27 marzo all’Accademia di Santa Cecilia a Roma.

Torna Botteri, ma c’è anche Maccio

Tra gli altri ospiti, la giornalista Giovanna Botteri, la scrittrice Valeria Parrella e Filippa Lagerbäck. Ed ancora, Maccio Capatonda, protagonista della serie tv Sconfort Zone, e un contributo di Monica Maggioni, che da venerdì 21 marzo torna su Rai 3 con una nuova stagione di NewsRoom. Previsto anche un momento di danza con Roy Ilagou e Gioacchino Starace, coreografati da Marco Pelle.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Non mancano in questa puntata i “competenti”, con cui interagisce il pubblico. Tra questi, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di alimentazione Alberto Grandi e la specialista in retorica e arte oratoria Flavia Trupia, che interagiranno con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. Ci saranno, poi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini (su indicazione del pubblico dei social) e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.

Cos’è Splendida Cornice?

In Splendida Cornice ogni settimana sono invitati in studio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, per presentare film e libri, ma anche per discutere dei fatti di attualità dei giorni precedenti. Il tutto, con una sana dose di ironia, tra “centoni” e parodie di fiction e programmi tv che coinvolgono gli ospiti stessi.

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.

Splendida Cornice, quando va in onda?

La quinta edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, su Raitre.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.