Gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 6 marzo 2025, di Splendida Cornice, il programma in onda su Rai 3 dalle 21:20. Alla guida del programma, che unisce cultura e intrattenimento, c’è Geppi Cucciari, affiancata da un corpo di ballo, una band e alcune presenze fisse che rispondono alle curiosità del pubblico sulle proprie materie di competenza.

Splendida Cornice, ospiti 6 marzo 2025

Whoopi Goldberg e Kim Rossi Stuart

Nuova puntata ricca di ospiti, a partire dalla premio Oscar Whoopi Goldberg e Kim Rossi Stuart, tra i protagonisti della miniserie Il Gattopardo; sempre dal mondo delle serie tv, inoltre, direttamente da Beverly Hills, 90210 la serie cult anni 90’, Ian Ziering, alias Steve Sanders. In studio anche Serena Dandini, la scrittrice Chiara Valerio e il musicista e cantautore Renzo Rubino.

José Muñoz e Pasquale La Rocca

Alla lampada di Splendida Cornice farà tappa il celebre fumettista argentino José Muñoz. Spazio anche alle performance dal vivo, con la danza di Pablo Valentin Moyano e Pasquale La Rocca, accompagnati dalle suggestive melodie dell’organetto di Pierpaolo Vacca.

Splendida Cornice, ospiti fissi

Non mancano in questa puntata i “competenti”, con cui interagisce il pubblico. Tra questi, la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli; l’esperto di alimentazione Alberto Grandi e la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi, specializzata in relazioni familiari e dipendenze affettive, interagiranno con il pubblico in studio, selezionato con cura per rappresentare la pluralità e la diversità del nostro Paese. I loro interventi avranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi. Ci saranno, poi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini (su indicazione del pubblico dei social) e i reportage sull’arte curati da Alessandro Arcodia.

Cos’è Splendida Cornice?

In Splendida Cornice ogni settimana sono invitati in studio personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, per presentare film e libri, ma anche per discutere dei fatti di attualità dei giorni precedenti. Il tutto, con una sana dose di ironia, tra “centoni” e parodie di fiction e programmi tv che coinvolgono gli ospiti stessi.

Splendida Cornice è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie, società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e la collaborazione di Sara Deiana, Gregorio Paolini, Francesca Papasergi e Federico Vozzi. La regia è di Alessandro Renna.

Splendida Cornice, quando va in onda?

La quinta edizione del programma va in onda da giovedì 9 gennaio 2025, su Raitre.

Splendida Cornice, sigla

Dopo aver rifatto la sigla di Fantastico 3 sulle notte di “Ballo ballo” e quella di Ma che sera con “Tanti auguri”, anche questa edizione ha una sigla nuova, questa volta ispira a “Rumore”, sempre di Raffaella Carrà, con il titolo della canzone che diventa “Pudore”.

La band di Splendida Cornice

Il programma ha anche una band musicale, che accompagna i vari momenti previsti in scaletta e gli ospiti musicali. A guidarla, Nicola “Ballo” Balestri e composta da Tommy Ruggero, Davide Angelica e Daniele D’Alessandro.

Splendida Cornice su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Splendida cornice in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.