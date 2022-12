Speciale Chi l’ha visto? – Iran: donne, vita libertà: quando e dove in onda

La redazione di Chi l’ha visto? ha confezionato uno speciale che verrà proposto nella giornata di oggi su Rai3. Lo speciale sarà incentrato sulla vicenda iraniana e conterrà un’intervista esclusiva a Farah Diba, che è stata imperatrice di Persia e ultima moglie dello scià Reza Pahlavi.

Speciale Chi l’ha visto? – Iran: donne, vita, libertà: anticipazioni

Lo speciale racconterà le vicende della Repubblica Islamica, dopo la morte di Mahsa Amini, attraverso le proteste di donne, uomini e anche atleti. “C’è una frase dei miei compatrioti – dirà Farah Diba nell’intervista – che mi piace ripetere: ‘Le pallottole e le armi non potranno fermare la tempesta che si è scatenata.’ E io ci credo”. Per promuovere lo speciale la pagina Twitter di Chi l’ha visto? ha pubblicato nelle scorse ore un video in cui un giovane ragazzo di origini iraniane, Dariush, racconta il movimento di protesta nato all’università Sapienza a Roma per capire a quale destino sono andati incontro alcuni loro coetanei arrestati in Iran.

Speciale Chi l’ha visto? – Iran: donne, vita, libertà: quando va in onda

L’appuntamento con Chi l’ha visto? – Iran: donne, vita, libertà è previsto questa sera in seconda serata a partire dalle 23:15.

Speciale Chi l’ha visto? – Iran: donne, vita, libertà: dove va in onda

Anche questo appuntamento di Chi l’ha visto? andrà in onda su Rai3. Si tratta quindi del secondo appuntamento settimanale per Chi l’ha visto?, che anche nella giornata di mercoledì 7 dicembre è andato regolarmente in onda su Rai3.