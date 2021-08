Speciale 11 settembre 2001: Le due ore che cambiarono il mondo con Monica Maggioni su Rai1

Sono passati ormai vent’anni da quella data. La data in questione è quella dell’11 settembre 2001, uno spartiacque per la storia del nostro pianeta Terra. Quel giorno infatti, era mattina in America, pomeriggio in Europa, quattro aerei di linea americani furono dirottati da 19 terroristi appartenenti all’organizzazione criminale di Al Qaida. Due di questi andarono a schiantarsi contro le Torri gemelle a New York, un terzo aereo andò a schiantarsi al Pentagono in Virginia ed un quarto cadde in un campo nei pressi di Shanksville in Pennsylvania. Quest’ultimo aereo, secondo le intenzioni dei terroristi, avrebbe dovuto schiantarsi a Washington, ma grazie ad una rivolta dei passeggeri finì in Pennsylvania.

Tutti noi che vivemmo quegli attimi ci ricordiamo perfettamente dove eravamo in quel pomeriggio dell’11 settembre 2001, quando increduli ascoltavamo le voci di chi ci annunciava questo terribile attentato e solo dopo esserci messi davanti alla tv potemmo credere a quelle drammatiche notizie. Una edizione straordinaria del Tg1 condotta da Ludovico Di Meo con Monica Maggioni ci informava dell’accaduto. Quest’anno saranno vent’anni da quell’accadimento e la televisione si prepara a ricordare quel terribile attentato con tutta una serie di iniziative sulle varie reti.

Oggi siamo qui ad anticiparvene una che verrà trasmessa dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo e che andrà in onda proprio la sera del prossimo 11 di settembre. La prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo destinerà l’intera programmazione di sabato sera 11 settembre 2021 a ricordare quella terribile giornata di vent’anni prima. Subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 andrà in onda uno Speciale 11 settembre Le due ore che cambiarono il mondo condotto da Monica Maggioni.

La conduttrice del programma del lunedì sera di Rai1 Sette storie aprirà la serata da studio annunciando la messa in onda di un documentario a cura della struttura di Rai Doc e prodotto dalla BBC in cui vengono raccontate le due ore che hanno cambiato il mondo per sempre. Il documentario di un ora e mezza partirà alle ore 21 circa, a seguire il dibattito da studio condotto da Monica Maggioni che insieme ai suoi ospiti racconterà cosa è successo dopo quel terribile 11 settembre 2001. Vedremo come è cambiato il mondo e come siamo cambiati noi, tutto questo anche alla luce degli ultimi accadimenti con le notizie che arrivano da Kabul, teatro in questi giorni di avvenimenti che ricordano molto tristemente le ore di quell’11 settembre 2001.

L’appuntamento dunque per questo Speciale 11 settembre Le due ore che cambiarono il mondo è per la prima serata di sabato 11 settembre 2021 a partire dalle ore 20:40 circa dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica con Monica Maggioni.