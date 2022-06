Con la fine del campionato di Serie A e della stagione calcistica riguardante i club, gli appassionati di calcio si possono consolare con le nazionali e con l’inizio della terza edizione della UEFA Nations League, il torneo riservato a tutte le nazionali affiliate all’UEFA. Lo scorso 30 maggio, Sky ha comunicato ufficialmente di essersi assicurata i diritti dell’edizione 2022/23 della competizione ma una selezione di partite andrà in onda anche in chiaro, sulle reti Mediaset.

Per quanto riguarda i primi due turni, Italia 1 e il canale 20 trasmetteranno in diretta partite riguardanti i Gruppi 1 e 2 della Lega A. La partita più importante, Spagna-Portogallo, andrà in onda su Italia 1, oggi, giovedì 2 giugno 2022, a partire dalle ore 20:45. Sul canale 20, invece, andranno in onda Croazia-Francia, Svizzera-Spagna e Svizzera-Portogallo (in fondo, tutti i dettagli).

Tutte le partite saranno visibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di SportMediaset.

L’edizione 2022/23 della UEFA Nations League è iniziata ieri, 1° giugno 2022, con la partita Polonia-Galles, valevole per il gruppo 4 della Lega A, terminata con il risultato finale di 2-1, andata in onda su Sky.

Il torneo si chiuderà con le UEFA Nations League Finals che si terranno dal 14 al 18 giugno 2023.

L’Italia, reduce dalla sonora sconfitta di ieri sera nella Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA contro l’Argentina, si trova nel gruppo 3 della Lega A insieme a Germania, Inghilterra e Ungheria.

La Francia è la nazionale campione in carica del torneo.

Come vedere la UEFA Nations League 2022/23 in chiaro su Mediaset

Spagna-Portogallo

In diretta, giovedì 2 giugno, alle ore 20.45 su Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

Croazia-Francia

In diretta, lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 su 20

Telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

Svizzera-Spagna

In diretta, giovedì 9 giugno, alle ore 20.45 su 20

Telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Svizzera-Portogallo

In diretta, domenica 12 giugno, alle ore 20.45 su 20

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.