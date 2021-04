Il cambio di direzione per Top Dieci, che invece di andare in onda il sabato sera andrà in onda –dal 23 aprile– il venerdì, ha convinto Raiuno a proporre il seguito della miniserie trasmessa la settimana scorsa. Sotto Copertura 2-La cattura di Zagaria va in onda infatti da questa sera, sabato 17 aprile 2021, alle 21:25.

Anche in questo caso, siamo di fronte ad una replica: la fiction risale a quasi quattro anni fa, quando andò in onda per quattro prime serate. In questo caso, Raiuno ha invece preferito ridurre le serate a tre, offrendo quindi una versione ri-editata della fiction co-prodotta da Lux Vide e da Rai Fiction.

La trama di Sotto Copertura 2

A differenza della prima stagione, che era stata ideata come miniserie, Sotto Copertura 2 assume il formato di serie vera e propria. Al centro, però, resta la lotta alla criminalità organizzata guidata da Michele Romano (Claudio Gioè) e dalla sua squadra.

La serie prende il via poco dopo l’arresto di Iovine (Guido Caprino). Il gruppo, però, non può riposare, dal momento che viene incaricato di mettersi alla ricerca del boss Michele Zagaria (Alessandro Preziosi). Il lavoro di Romano, aiutato come sempre da Carlo (Antonio Folletto), Salvo (Antonio Gerardi) ed Arturo (Simone Montedoro), lo porta a trovare le prove che Zagaria sia molto più vicino di quanto si pensi.

Il boss, infatti, si nasconde in un bunker a Casapesenna, suo paese natale, da cui controlla e gestisce tutte le sue attività. Il bunker si trova sotto un appartamento in cui vive la casalinga Claudia Ventriglia (Bianca Guaccero), sposata con Domenico (Francesco Colella) e madre di Giulia (Marcella Spina) e Benedetta (Fabiola Balestriere). La donna, consapevole di chi sta nascondendo, vive tormentata dalla paura e dai dubbi.

Le indagini vedono però anche l’arrivo di due nuovi ingressi: il Vicequestore di Vicenza Francesco Visentin (Matteo Martari) e Laura Riccio (Giulia Fiume), agente scelto specializzata in sistemi informatici e metodi di spionaggio elettronico.

I due si mettono al servizio della squadra, nonostante le differenze tra Visentin e Romano non mancheranno di creare problemi. Romano, però, dovrà anche affrontare le accuse di favoreggiamento alla camorra, che arrivano proprio durante le indagini e che portano anche Carlo, che vede nel protagonista un punto di riferimento, a dubitare sul suo conto.

Zagaria, intanto, fa arrivare in Italia da Barcellona Agata Farina (Alejandra Onieva), ragazza di cui ha mantenuto gli studi e che vuole che ora si occupi di lui e dei suoi affari. La ragazza, all’oscuro di tutto, sarà sorpresa nello scoprire con chi ha a che fare, e metterà in dubbio anche la fedeltà al boss del giovane Nicola Sasso (Erasmo Genzini), che inizierà a provare qualcosa nei suoi confronti nonostante i divieti di Zagaria.

Una fiction per il riscatto dell’Italia (con polemica)

Come la prima stagione, anche Sotto Copertura 2 è stata diretta da Giulio Manfredonia e scritta da Francesco Arlanch e Salvatore Basile, a cui si è aggiunta Tea Tafuri. L’ispirazione resta il lavoro di Vittorio Pisani, il poliziotto a cui si deve la cattura, dieci anni fa, di Zagaria.

Sotto Copertura 2 trae quindi spunto da numerosi fatti realmente accaduti, tant’è che alcune scene sono state girate nel vero bunker in cui si nascondeva Zagaria, intrecciandoli alla finzione delle vite private dei protagonisti, che testimoniano il sacrificio delle Forze dell’Ordine per il bene della comunità.

“Tanti prodotti”, aveva spiegato il produttore Luca Bernabei, “dicono che la criminalità è qualcosa di desiderabile e che la violenza è vincente; questo prodotto, invece, dice che il male non paga. Questo è importante, per il pubblico e per il Paese, che ha bisogno di riscatto”.

La serie, alla sua prima tv, ottenne buoni ascolti (il finale fu visto da 5 milioni di telespettatori, 20,1% di share) ma attirò anche l’attenzione del vero Michele Zagaria che, dal carcere, diede mandato ai suoi legali di denunciare Rai e Lux Vide per la sua non corretta rappresentazione.

Sotto Copertura 2, streaming

E’ possibile vedere Sotto Copertura 2-La cattura di Zagaria in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La versione integrale è già disponibile online.