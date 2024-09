La lotta di Lillo contro Posaman prosegue nella seconda stagione di Sono Lillo, l’ironico e surreale viaggio introspettivo di Pasquale Petrolo, questo il vero nome di Lillo. Sei nuovi episodi in cui affiancato dal suo improbabile agente Sergio, interpretato da Pietro Sermonti, Lillo prova a destreggiarsi tra il peso della sua fama e la vita personale dopo la fuga della compagna Marzia, che si era allontanata per l’ingombrante presenza di Posaman. Scopriamo tutto quello che ci aspetta il 19 settembre con l’arrivo della seconda stagione di Sono Lillo.

Sono Lillo 2, la trama

La seconda stagione di Sono Lillo porta il protagonista in un’avventura assurda. Sempre più popolare grazie al personaggio di Posaman, Lillo è finito a lavorare in un film americano. Peccato che il solito Sergio non fa altro che procurare guai al suo assistito. Lillo si ritrova così a dover lavorare per la camorra dando vita a un film in cui Posaman è un supereroe camorrista. Il ritorno di Marzia dal Giappone avrà poi risvolti inaspettati con l’arrivo di un nuovo personaggio. Ma non solo, perché finirà a viaggiare tra particolari (e divertenti) universi paralleli, amplificando ulteriormente quel tono satirico-surreale che è la caratteristica principale della serie.

Sono Lillo 2, il cast

Naturalmente il protagonista non può che essere Pasquale Petrolo, in arte Lillo, autore anche della sceneggiatura insieme a Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio. Eros Puglielli torna alla regia con nel cast le conferme di Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo e Paolo Calabresi; Katia Follesa e Corrado Guzzanti arricchiscono il cast rendendo il racconto sempre più corale.

Lillo

Pietro Sermonti è Sergio l’agente

è Sergio l’agente Cristiano Caccamo è Edoardo, il fratello

è Edoardo, il fratello Paolo Calabresi è Agenore il titolare del club dove si esibiscono i comici

è Agenore il titolare del club dove si esibiscono i comici Sara Lazzaro è Marzia

Guest star di stagione sono Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia e Yoko Yamada, che saliranno sul palco del club inserito all’interno della serie. Ci sarà anche una partecipazione straordinaria di Silvan. Lucky Red produce per Prime Video.

Sono Lillo 2, quando esce?

Il 19 settembre.

Sono Lillo 3, si farà?

Difficile al momento dirlo, dipenderà da diversi fattori dall’accoglienza del pubblico alla disponibilità degli attori.

Sono Lillo 2, quante puntate sono?

Sei puntate tutte subito disponibili.

Sono Lillo 2, dove vedere la serie

La seconda stagione di Sono Lillo è disponibile soltanto in streaming su Prime Video.