Prime Video, tutte le serie tv in uscita a Settembre 2024

A settembre 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con poche novità dal mondo delle serie TV ma tanti film da Ari cassamortaria Puppy Love e Killer Heat. Scopriamo però le nuove serie tv su Prime Video a settembre 2024, in attesa delle novità previste per la prossima stagione e annunciate al Prime Video Presents.

Le serie tv su Prime Video a settembre 2024

A settembre su Prime Video gli occhi degli appassionati di serie tv saranno ancora tutti rivolti alla seconda stagione di Gli Anelli del Potere – Il Signore degli anelli che proseguirà con rilascio settimanale degli episodi ogni venerdì. Per accontentare la voglia di nuove puntate arriveranno la docuserie in 6 puntate The Money Game sull’impatto sugli atleti dei college, della decisione di dare i diritti di prelazione all’NFL. In arrivo anche una docuserie dedicata al portiere di calcio Courtois, la serie spagnola En Fin e la seconda stagione dell’italiana Sono Lillo.

Ogni Venerdì – Gli anelli del Potere s.2

s.2 1 settembre – Young Sheldon s.6

The Flash s.9

I cavalieri dello zodiaco s.1

s.6 s.9 s.1 10 settembre – The Money Game , docuserie

, docuserie 13 settembre – En Fin s.1

The Grand Tour: One for the Road , episodio conclusivo

s.1 , episodio conclusivo 15 settembre – L’uomo Tigr e s.1

e s.1 19 settembre – Sono Lillo s.2

s.2 20 settembre – Courtois: The return of the Number 1 , docuserie

, docuserie 25 settembre – Ken il guerriero s.1

En Fin – prima stagione (13 settembre)

En Fin è una serie tv spagnola in 6 episodi sulla fine del mondo. Il giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la fine del mondo, Tomás si sveglia con i postumi di una sbornia nel bel mezzo di un’orgia all’interno di un negozio di mobili. Quando era stato annunciato che un pianeta errante si sarebbe schiantato sulla Terra distruggendola, aveva lasciato mogli e figlia. Ma oggi che la Terra ha schivato il pericolo, si è reso conto dell’errore e decide di provare a riprendersi la sua famiglia. La moglie Julia, però, ha visto questa seconda opportunità come un modo per fare le cose che non osava fare prima, mentre la figlia Noa, dal canto suo, si domanda perché gli adulti persistano nel distruggere il mondo da soli, senza bisogno che un pianeta gigante si schianti contro la Terra.

Sono Lillo – seconda stagione (19 settembre)

Lillo torna ad affrontare il fardello del successo di Posaman. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. Si ritroverà anche a dover affrontare problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone e alcuni improbabili varchi temporali. Tornano nel cast Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti. Sono Lillo 2, in 6 episodi, è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e diretta da Eros Puglielli.