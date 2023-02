A maggio scorso, aveva detto al settimanale Gente: “Al Grande Fratello Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista“. E infatti pochi mesi dopo era tornata al Grande Fratello Vip proprio in veste di opinionista, più credibile che mai. Ma questa è storia vecchia e riguarda Sonia Bruganelli. La quale in queste ore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Ad un certo punto ha risposto così alla domanda “Se Alfonso le proponesse di fare l’opinionista per la terza volta?”

Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal Gf, come Salemi e Soleil, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione.

In pratica, l’annuncio di un addio che si potrebbe consumare tra poche settimane, quando, finalmente, si concluderà la settima edizione del Gf Vip (ieri al 21% di share, qui tutti gli ascolti – la finale è prevista lunedì 3 aprile, poi spazio all’Isola dei famosi di Ilary Blasi). Anche questa volta il corteggiamento più o meno presunto di Signorini farà cambiare idea alla produttrice moglie di Paolo Bonolis oppure le intenzioni annunciate pubblicamente – con tanto di indicazioni delle eredi – si trasformeranno in realtà? E nel caso prevalesse quest’ultima opzione, per Sonia Bruganelli sarebbe un addio alla tv davanti alle telecamere o soltanto un arrivederci?

In tutto ciò, in attesa di capire il futuro della Bruganelli, ad oggi sembra assai poco probabile la conferma di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del reality di Canale 5. Anche in quel caso potrebbe valere la regola del “spazio ai giovani” o la scelta di Endemol e Mediaset ricadrà su un’altra quota over? Domande alle quali giungeranno risposte soltanto nei prossimi mesi.