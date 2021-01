Per il quarto anno di fila, l’estrazione del vincitore della Lotteria Italia, la lotteria nazionale in vigore dal 1957 che mette in palio 5 milioni di euro come primo premio, sarà abbinata ad una puntata speciale dei Soliti Ignoti che andrà in onda questa sera, giorno dell’Epifania, su Rai 1 a partire dalle ore 20:35, subito dopo l’edizione serale del Tg1.

Durante la puntata speciale intitolata precisamente Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia, che vedrà alla conduzione Amadeus, verranno svelati anche gli altri biglietti vincenti per quanto concerne i premi di prima categoria.

Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia andrà in onda dal Teatro delle Vittorie, in Roma.

Come svelato in anteprima da TvBlog, la serata, prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà ricca di ospiti che saranno presenti sia nelle vesti di concorrenti che di “ignoti”.

Gli ospiti saranno Elena Sofia Ricci, che tornerà, domani sera su Rai 1, con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Serena Rossi, il volto nuovo sul quale il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è intenzionato a puntare per quanto riguarda il 2021 della rete ammiraglia Rai, Laura Chiatti, Paolo Fox, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, e l’attrice Valeria Fabrizi.

Come già anticipato, i Soliti Ignoti è il programma televisivo Rai abbinato alla Lotteria Italia per il quarto anno consecutivo e, da solo, per il terzo anno consecutivo (nel 2017, la lotteria nazionale era abbinata anche a La Prova del Cuoco).

Nel corso della sua storia, i programmi Rai ai quali la Lotteria Italia è stata abbinata più volte sono stati Fantastico, Canzonissima, La Prova del Cuoco, Carramba! Che sorpresa e Carramba! Che fortuna, Affari Tuoi, Scommettiamo che…?, Ballando con le Stelle e Torno Sabato.

Per quanto riguarda il 2020, la vendita dei biglietti della Lotteria Italia ha registrato un nuovo record negativo, registrato anche l’anno scorso. Se per l’estrazione del 2020, i biglietti venduti furono 6,7 milioni, per l’estrazione di quest’anno sono stati staccati solamente 4,6 milioni di biglietti, stando a quanto riporta l’AdnKronos.