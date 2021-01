Soliti ignoti speciale lotteria Italia, gli ospiti della puntata della Befana

Con un dato medio di quasi 5,9 milioni di telespettatori ed il 21,5% di share, Soliti ignoti è il programma più visto di questo inizio 2021 nelle tre emissioni andate in onda. Non solo, il gioco a premi condotto da Amadeus ha vinto stabilmente la gara dell’access time sulle offerte concorrenti, portandosi a casa una media da settembre ad oggi di quasi 5 milioni di telespettatori ed il 18,52% di share. Questo dato è di tutto rispetto anche in considerazione dell’offerta televisiva di questi tempi che vede in campo anche gli access, per esempio, di Tv8 e Nove.

Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy inoltre è diventato ormai un appuntamento fisso per il pubblico televisivo, fondamentale per trainare i telespettatori verso l’offerta di prima serata della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Se una volta, per esempio, lo share dell’access dipendeva molto anche da ciò che veniva dopo, con Soliti ignoti è ormai il quiz di Amadeus che diventa l’elemento trainante di ciò che Rai1 propone successivamente. Per esempio ieri sera, nonostante che il film Tuttofare abbia fatto un ascolto del 12,6% di share, Soliti ignoti ha sfondato il muro del 20% facendo registrare 5.583.000 telespettatori.

Questo programma dunque è diventato fondamentale per il dato di prima serata della rete diretta da Stefano Coletta. E’ dunque ovvio che in situazioni particolari, come le serate Telethon e le serate della Lotteria Italia, viene scelta questa trasmissione per celebrare detti appuntamenti. Dopo la serata Telethon di qualche settimana fa Soliti ignoti infatti torna a presidiare la prima serata di Rai1 con l’appuntamento in diretta dedicato all’estrazione dei premi di prima categoria della Lotteria Italia.

Domani sera 6 gennaio a partire dalle ore 20:40 dunque Soliti ignoti farà di nuovo capolino su Rai1 con una puntata in diretta che occuperà tutta la serata della prima rete Rai, il cui elemento centrale sarà appunto quello dell’estrazione dei biglietti vincenti della storica lotteria nazionale. La serata condotta da Amadeus vedrà la partecipazioni di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si alterneranno nel ruolo di concorrenti e di ignoti, per rendere la trasmissione di domani quanto più divertente possibile. Ecco dunque che fra gli ospiti dello Speciale Lotteria Italia 2021 dei Soliti ignoti vedremo in studio con Amadeus Paolo Fox, Elena Sofia Ricci (che il giorno dopo torna su Rai1 con una nuova serie di Che Dio ci aiuti), Laura Chiatti e l’attrice e cantante Serena Rossi.

Fra le altre celebrità che animeranno la puntata dell’Epifania dei Soliti ignoti siamo in grado di aggiungere il giornalista e conduttore della Vita in diretta Alberto Matano e l’attrice Valeria Fabrizi. Appuntamento dunque domani sera, subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1, in diretta dal teatro delle Vittorie in Roma per la puntata speciale di Soliti ignoti della Befana con Amadeus, ovviamente su Rai1.